美媒指美國對華科技戰再度升級

美國將把中芯國際等數十家中國公司列入實體清單，對華科技戰再度升級。這一舉措此前尚未被報導，這被視為特朗普鞏固其對華強硬政治遺產的最新動作。幾周之後，民主黨總統當選人拜登就將在1月20日就職。據華爾街日報說，中芯國際一旦被列入實體清單，將被迫向美國商務部申請特殊許可，才能從美國供應商獲得關鍵商品，美國政府藉此限制中芯獲得美國先進的芯片生產技術。

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據華爾街日報引述路透社消息報道，美國定於周五將包括芯片製造商中芯國際在內的數十家中國公司加入貿易黑名單。美國商務部宣布將中芯國際、無人機生產商大疆創新以及另外60多家中資公司列入黑名單，以保護美國國家安全。美國商務部長羅斯周五早上接受Fox Business採訪時證實了此舉。路透此前率先報導了此事。受該消息影響，中芯國際股價周五在香港下滑5.2%。

這一舉措此前尚未被報導，這被視為特朗普鞏固其對華強硬政治遺產的最新動作。幾周之後，民主黨總統當選人拜登就將在1月20日就職。總體而言，美國將在所謂的實體名單中增加約80家公司和關聯企業，幾乎都是中國公司。

消息人士稱，預計美國商務部新增加的這些公司包括一些華盛頓所稱與中國軍方有聯繫的中國公司，包括一些在中國南海工作的公司。

據該報道，特朗普政府常利用實體清單來打擊中國重要行業，目前實體清單已涵蓋超過275家中國企業及關聯公司，包括華為及其150家關聯機構、中興通訊、海康威視。美國國防部日前將中芯國際加入了據稱與中國軍方有關聯公司的制裁黑名單中，這實際上禁止了美國投資人從明年稍晚購買該公司的股票。

報道說，中芯國際一再表示與中國軍方沒有關聯。中芯國際是中國最大的芯片生產商，但相比於業內領軍企業台積電，仍處於第二梯隊。

中芯國際一旦被列入實體清單，將被迫向美國商務部申請特殊許可，才能從美國供應商獲得關鍵商品，美國政府藉此限制中芯獲得美國先進的芯片生產技術。

華爾街日報認為，此舉顯著加大了對中芯國際的壓力。作為一家國家龍頭企業，中芯國際獲得了數以十億美元計的政府扶持資金，是中國推動關鍵技術自給自足政策的核心企業。特朗普政府的任期只剩數周時間，在此之前美國政府已對中國科技企業採取了一系列行動。據美國商務部部長羅斯(Wilbur Ross)在提供給《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的一份聲明中稱：“實體清單限制是一項必要措施，旨在確保中國無法通過該國的領軍企業中芯國際來利用美國的技術、進而令本土的先進技術能夠為其破壞穩定的軍事活動提供支持。”