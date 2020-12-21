中國軍方作家集體退出作協 安心備戰還是抗議引猜議

38名中共軍隊作家日前申請退出中國作家協會，這是協會成立71年來首次有大批作家集體退會，引發外界猜想，消息人士則指事關軍隊加強清理軍人參加社團的問題。中國作協相關公告速撤更顯敏感。

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據中央社今天報道說，中國軍方作家集體退出中國作協，是成立71年來首次。共38名中共軍隊作家日前申請退出中國作家協會。該報道綜合香港星島日報和陸媒騰訊網消息說，中國作家協會網站16日發出“三十八位軍隊作家向我會提交了退會申請”公告並列出名單，其中不乏退休將領。有關公告已被刪除。

此事引起廣泛關注。前湖北作協主席方方在年初新冠病毒疫情期間曾以日記形式記錄所見所聞，並發表感想和批評，甚至集結後在歐美出書，引發“抹黑國家”的爭議，中國作協副主席張抗抗則力挺方方。消息說，外界一度猜測這些軍隊作家集體退出，是為抗議作協長期“包庇”方方。

有左派網民“明德先生”撰文說，“舉雙手贊同軍隊作家集體退出中國作協！旗幟鮮明，立場堅定：唯我人民解放軍！”並批評“中國作協對會員汪芳（方方）、張抗抗百般愛護，對於人民群眾卻居高臨下。”對此，中國作協書記處書記邱華棟昨天接受星島日報查詢時不願多談，但表示這是“軍隊在軍改過程中的要求，沒有特殊的涵義”。

另據消息人士說，中國軍方近年來一直在清理軍人參加社團的問題，今年上半年以來軍委對落實規定更加嚴格，職務較高的軍官必須清退出各類社團，最多隻能保留一個與職業相關的社團。今年3月，中共中央軍委辦公廳印發新修訂的規定，進一步加大對軍人參加社團的限制，包括明確“超過七十歲的要退出所在社團”等。

據中央社說，中國著名作家陸天明在微博引述消息說，軍方不僅要求自己的作家退出作協，還要求參加文聯各協會的軍方人士都退出這些協會，目的是安心備戰。陸天明說，70年來發生這種集體退會尚屬首例，官方不作任何解釋，難免引人猜測。