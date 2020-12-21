美國宣布對中國官員實施額外的簽證限制

美國國務卿蓬佩奧12月21日宣布，為了展現美方對中國壓迫行徑究責的決心，將對所有涉及侵犯人權的中共官員實施簽證制裁。這些人士未來禁止入境美國，他們家人也可能面臨相同限制。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）21日發聲明表示，中國威權統治者對中國人民言論、信仰、結社與和平集會自由加諸嚴酷（draconian）限制；美方已清楚表明，不歡迎這些人權侵犯者進到美國。

蓬佩奧指出，他依據“移民與國籍法”，對負責或涉及壓迫宗教人士、少數民族、異議人士、維權人士、新聞記者、勞工組織者、公民社會組織者，及和平抗議人士的中共官員實施簽證限制措施，禁止他們入境美國。這些人士的家人也可能面臨相同限制措施。

他說：“中共日益加大壓迫中國人民的力道，今天舉措展現美國政府要為此向中共究責的決心。”

蓬佩奧表示，美方今年已對相關中共官員實施一系列簽證限制與金融制裁措施，包含涉及新疆駭人人權侵犯事件、阻礙美國人士前往西藏，及破壞香港自治的官員。他強調：“今天行動增加額外限制措施，且適用於所有進行類似壓迫行動的中共官員，不論他們身在何處。”

蓬佩奧重申，美國與和平行使自身權利卻遭起訴的人們站在一起，包含像許志永的律師、像王怡的家庭教會牧師、像黃琦的公民社會維權人士、像土赫提（Ilham Tohti）的維族學者、像黎智英的民運人士，及像紮西文色（Tashi Wangchuk）的藏語學家與企業人士。

蓬佩奧最後敦促北京當局，立即釋放上述人士，尊重中國人民在“世界人權宣言”下理應享有的人權與基本自由。

為了反制中國長期在香港、新疆與西藏等地侵犯人權與不當作為，美國行政部門今年祭出一波又一波制裁作為。

在香港部分，為了阻止中國通過“港區國安法”，美方6月26日對損害香港自治、人權與基本自由的中國前任與現任官員施行簽證限制措施；8月7日則瞄準香港行政長官林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強等11人，凍結他們在美資產。

11月9日，美國再制裁4名損港自治官員，包含北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙，及高級警司李桂華，他們遭禁止入境且資產被凍結；12月7日，美方再以破壞香港民主程序為由，制裁14位中國全國人大常委會副委員長。

在新疆方面，美方7月9日制裁新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山，及前新疆公安廳黨委書記霍留軍等4人，將他們資產凍結，前3人也禁止入境；7月31日，美方增加制裁2名新疆官員。

在西藏部分，美方7月7日以中國持續系統性阻礙美國外交官、記者及旅客前往西藏，造成雙邊待遇不對等為由，對相關涉入的中國官員施行簽證限制措施。