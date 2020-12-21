美國擔心中國會打入以色列高科技產業中

美國助理國務卿、負責近東事務的首要美國外交官陳克(David Schenker)在一次演講中表示：我們擔心以色列先進技術外流的情況下會危及到美國利益。陳克在斯克里普斯研究所的演講中表示：美國擔心中國可能打入以色列的高科技產業中。這是美國政府的一位高級官員首次公開警告中國不要參與以色列的高科技。

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在過去的四年中，特朗普政府不斷發起攻勢，遏制中國在世界上的影響力。 在這種情況下，特朗普政府向以色列施加壓力，要求其“冷卻”與北京的關係，並提防中國“入侵”以色列經濟。 而以色列沒有設定對中國高科技公司投資的限制，美國施壓也是有限的。

美國負責近東事務的外交官陳克表示： “以色列的高科技產業是中國人瞄準的主要目標。我們擔心中方會獲得可能使美國面臨風險的以色列技術。”

陳克還表示：“我們希望看到以色列在監督中國的投資方面做得更多，特別是在高科技領域。”

美國助理國務卿強調，美國不會指望以色列停止與中國的貿易，但希望以色列不要與北京的關係抱有任何幻想。

他在演講中表示：“您認為中國有一天會像美國那樣捍衛以色列，還是像亞伯拉罕協議那樣達成協議？”亞伯拉罕協議是2020年8月13日簽署的《以色列與阿聯酋和平協議》。