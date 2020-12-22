中國輿論贊女歌手譚維維的歌曲《小娟（化名）》為受暴力迫害女性發聲

中國女歌手譚維維推出最新專輯《3811》，其中名為《小娟（化名）》的一首主打歌，大膽涉及中國大陸的家暴問題，為飽受身體和精神暴力的女性發聲，受到輿論的稱讚。

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譚維維今年38歲，最新專輯《3811》收錄了11首歌曲，分別以11個姓名為單曲名稱，講述了11個女人的人生，給11位各具代表性的女性繪製了一張群像圖譜，有的是譚維維認為影響過自己的女性。

名為《小娟（化名）》的主打歌歌詞最為震撼人心，歌詞由著名作詞人尹約執筆，直白大膽地羅列了近些年成為社會新聞的女性暴力慘案受害者，再次將悲劇呈現在公眾面前，喚起社會的集體記憶。歌曲唱到：“我們的名字不叫小娟，化名是我們最後防線。社會新聞，聳動版面，雙眼打碼照片。”

歌詞甚至還列舉了真實案件中殘害女性的情節：“ 用拳頭用汽油 ，用硫酸用剃頭，用目光用鍵盤，” “囚禁我身軀 ，割斷我舌頭，無聲將眼淚織進綢緞錦繡。” “衝進下水道，從婚房沉入河床”，“塞滿行李箱， 陽台上冰櫃冷藏，在學校，在工廠， 在路旁，枕邊人挑選的“好地方”，“

有報道說，中國社交媒體上大多數用戶似乎非常支持這首歌，在新浪微博上點擊量超過3.4億。有網民說歌詞乍一看有點“可怕”，“但是每個字都直擊你的內心，因為更可怕的是這些事情都在現實里發生過。”很多人對譚維維表達感激，說她為各地的女性站出來，表演這樣一首直白歌曲是顯示了勇氣。譚維維通過微博回復說：“不是勇敢，只是一份責任。”

《小娟（化名）》歌詞：

我們的名字不叫小娟

化名是我們最後防線

社會新聞 聳動版面

雙眼打碼照片

夜鶯變啞巴 你們費好大功夫

誰敢不聽話 時時刻刻地刻骨

用拳頭用汽油 用硫酸

用剃頭用目光 用鍵盤

最後如何被你們記錄

奻 姦 妖 婊 嫖 姘 娼 妓 奴

耍 婪 佞 妄 娛 嫌 妨 嫉 妒

輕蔑擺布 嵌入頭顱

隱去我姓名 忘記我姓名

同一出悲劇 不斷上演繼續

囚禁我身軀 割斷我舌頭

無聲將眼淚織進綢緞錦繡

Oh~~~

衝進下水道 從婚房沉入河床

塞滿行李箱 陽台上冰櫃冷藏

在學校在工廠 在路旁

枕邊人挑選的“好地方”

最後如何被你們制服

奻 姦 妖 婊 嫖 姘 娼 妓 奴

耍 婪 佞 妄 娛 嫌 妨 嫉 妒

靈魂割禮 融入血骨

隱去我姓名 忘記我姓名

同一出悲劇 不斷上演繼續

囚禁我身軀 割斷我舌頭

無聲將眼淚織進綢緞錦繡

Oh~~~

我們的名字不叫小娟

化名是我們最後體面

茶餘飯後 談資消遣

很快拋在一邊

知曉我姓名 牢記我姓名

同一出悲劇 何日徹底止息

安葬我身軀 撫平我眉頭

無聲用眼淚擦拭墓碑石頭

知曉我姓名 牢記我姓名

同一出悲劇 為何還在繼續

安葬我美夢 縫合我心口

無聲用眼淚銘刻墓碑石頭

作詞 : 尹約

作曲 : Nick Marsh/April Bender

編曲：Nick Marsh / 張江