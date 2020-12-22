歐中投資協議前 歐盟罕硬促中國釋放一批獄中律師與維權人

歐洲聯盟呼籲北京當局立即釋放異見律師李昱函及其他多名異見人士。據法新社說，此舉正是在歐盟與中國即將達成投資協議前夕。歐盟指希望中國確保充分尊重法治，建立公正的審判保證，並對所有報告的任意拘留案件，以及對人權維護者及其家人的虐待和酷刑，進行徹底調查。歐盟此一敦促沒有提及是否影響與中國的投資協議前景。

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據法新社自布魯塞爾報道，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）星期一呼籲北京當局立即釋放異見律師李昱函及其他多名異見人士。由歐盟歐盟外交和安全政策高級代表博雷利的發言人所公布的一項公告，歐盟敦促中國遵守國際人權法。

歐盟還敦促中國遵守刑事訴訟法。

根據歐盟外交和安全政策高級代表博雷利所敦促中國立即釋放受監禁維權人士和律師的提及名單，除了李昱函，還有餘文生、黃琦、葛覺平，秦永敏，高智晟，伊拉姆·托赫蒂，塔西·旺楚克，吳淦和劉飛躍等多名異見者，並促立即釋放。歐盟該文告指李昱函多年來一直維護中國的人權和法治，維護有關異見人士家屬的權利。文告批評李昱函被羈押期間健康情況一直惡化。

根據歐盟外交和安全政策高級代表博雷利敦促說，歐盟希望中國確保充分尊重法治，建立公正的審判保證，並對所有報告的任意拘留案件，以及對人權維護者及其家人的虐待和酷刑，進行徹底調查。

據法新社，中國和歐盟之間就一項重要的投資協定進行的談判，有可能達成協議即將簽署。這一談判於2013年11月啟動，旨在相互保護歐洲在中國的投資和中國對歐盟的投資。