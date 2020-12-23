冬天：中國數千萬人斷電 長沙人徒步攀登高樓 上海廣東當局自有解釋

入冬以來，中國數千萬居民面臨斷電和電力定量配給的局面。湖南江西浙江等地都出現了局部斷電。上海和廣東也一度斷電，但當局另有解釋。目前北京與堪培拉關係緊張，澳洲煤炭進口受到北京當局抵制，導致煤炭價格上漲…

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法新社22日發自北京的報道指，儘管中國正處在冬季，由於煤炭供應有限和環保目標，數千萬中國人正面臨當局斷電。據中國的新聞媒體和當地政府報道，湖南、江西中部和浙江東部的居民、工廠和企業都受到電力限制的影響。

總部位於赫爾辛基的能源與清潔空氣研究中心（CREA）的米利維爾塔（Lauri Myllyvirta）表示，中國在冠狀病毒疫情事件後的經濟復蘇，是由建築等能源密集型行業推動的，這給電網和煤炭供應帶來了壓力。

12月初，湖南當局下令每天關閉數小時建築物的照明，並限制娛樂場所的供暖。當局承認，該省正面臨電力不足的問題，而斷電的原因，據說是由於特別寒冷的氣溫（預計降至-10度），而導致對電的需求量上升。

湖南的省會長沙的員工們都在抱怨，由於高樓里沒有電梯，他們被迫徒步攀登到自己要去的樓層。其中一人在社交網絡微博上諷刺道： "辦公室的暖氣已經關了（......）過年前，氣溫會降到零下8度。我會不會被凍死？"

在浙江省，一些工廠被勒令停產，路燈照明在夜間被關閉。法新社引述當地媒體和一些網民的說法稱，此舉卻是為了減少排放。並說，這些斷電事件顯示，中國被迫在居民的需求與環境承諾之間找到平衡。

廣州上海斷電 當局解釋

廣州在12月21日出現了大範圍停電。據中國網民透露說，“夜班回家路上突然街上路燈周邊樓房全部關燈，回到家看到對岸居然燈火通明。”

有廣州荔灣區的居民稱，從21日０時開始，小區停水、停電，手機網絡也失去信號。到了凌晨1點30分左右，網絡恢復正常，但停電依舊持續。也有網民說，“洗澡洗到一半突然停電了，一家人都在等。” 一位網民曬出窗檯外的高樓一片漆黑的照片。也有人貼出自家吊燈突然熄滅的視頻。有網友表示在停電後不久，水也給停了！

廣州供電局官方微博發布的解釋說，12月21日凌晨0：00左右，因設備故障，影響廣州三元里、羅衝圍一帶部分用戶用電。廣州供電局緊急搶修，經一個多小時的努力，恢復了全部受影響用戶供電。

廣州斷電同一天，上海傳出停電通知。據東方財富網12月21日報道，當晚，網上流傳一篇“上海明日停電通知2020.12.22的文章，讓市民困擾。聯繫到近期湖南、浙江、江西等地電力吃緊的情況，網民擔心上海是不是也出現了缺電的情況，需要限電、拉電。該報記者說，該報從國網上海市電力公司了解到，這份通知涉及的斷電範圍都是進行計畫內的“安全檢修”，屬於日常的電網維護。

一些網民的留言對這個官方說法半信半疑，有位網民表示：這是“此地無銀三百兩”。還有網民說：“那是因為煤價漲了，只能檢修了”。也有人表示：不說缺電，而是發電的成本高了。另一位炒股的網民則判斷：“無風不起浪，買煤炭股不會錯”。

據中國國家發改委周一表示，中國的電力供應 "大體穩定"，並承諾將增加煤炭供應。據法新社說，也有人在互聯網上懷疑，在北京與堪培拉外交危機的背景下，中國這場斷電，可能與中國政府對澳大利亞煤炭進口制裁有關。金融信息公司路孚特Refinitiv的分析師Yan Qin在表示“中國對澳洲煤炭進口限制措施影響不大的同時指出，中澳緊張局勢引起了商品市場的嚴重擔憂，從而推高了中國的煤炭的價格。