美國新增制裁5所中國高校 “國防7子”全上榜

中國再有5所高校被美國增補到實體制裁清單。中國網民發現，至此，中國的“國防7子”全都入選。被列入制裁清單之後，從美國企業進口產品需獲美國當局的批准，形同技術封鎖。不過也有分析指，中國或許能以其他名義，通過其他途徑繞道獲得敏感技術。

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美國商務部長羅斯12月18日就美國商務部因“侵犯人權、南海軍事化和竊取美國商業秘密”而將77個中國實體發表聲明。中國網絡多個消息源找出新上榜的5所中國高校：北京理工大學，北京郵電大學，南京航空航天大學，南京理工大學，天津大學。

加上今年5月上榜的13所中國高校，目前共有18所中國高校被列入美國商務部的制裁清單。其中囊括被中國國內稱為“國防7子”的中國高校。

這七子除最新上榜的北京理工大學、南京航空航天大學和南京理工大學之外，還有上次入選的西北工業大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學，哈爾濱工程大學。據介紹，上述高校分別參與中國軍工，兵器，裝備，航天，電子信息、化工與材料等項目。

據介紹，被美國列入實體制裁清單的企業或高校，如從美國企業進口產品，需經美國當局的批准，形同技術制裁。之前，華盛頓為防止美國高科技被盜竊，已禁止有中國軍方背景的一批高校的學生和研究人員進入美國高校某些敏感領域。不過，有分析指出，中國或可利用其它高校或單位，通過其他國家，規避美國的制裁。