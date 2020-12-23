英國與歐盟"接近"達成英國脫歐後貿易協議

在經過10個月的緊張談判後，英國與歐盟周三"接近"達成英國脫歐後的貿易協議。法新社援引來自歐盟消息稱，談判已處於最後階段，另一渠道獲悉，雙方有望周四達成貿易協議。

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法新社報道，自本周一開始，英國脫歐後貿易協議由英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩親自商談，兩人已多次通電話，力爭在本月底英國脫歐前就達成協議做最後嘗試。

關於歐盟漁民進入英國水域的捕魚權和商業競爭規則爭議仍然是主要障礙。據一名法國官員周三表示，過去兩天以來，英國在脫歐貿易協商中做出重大讓步。這位消息人士告訴路透社："過去48小時協商期間，英國方面已做出重大讓步。"消息人士表示，在捕魚權方面，英方最新立場跟一周前大不一樣，但他未多做說明。當時英國提議歐盟獲准進入英國水域3年，同時減少80%捕撈額度。

據法新社援引歐盟外交人士表示，雙方已"接近"達成協議；而另一名外交人士則告訴法新社：協議有可能在周三晚間或周四達成。

路透社此前引述歐盟委員會的消息報道，談判仍在繼續，但處於最後階段。英國政府消息說，談判仍在進行。 路透社並引述三位消息人士稱，如果達成協議，歐盟成員國已開始準備相關程序，以便明年元旦起執行協議。由於沒有足夠時間讓歐洲議會通過英歐協議，所以歐盟成員國將通過由下月１日生效的臨時適用協議。