中國暫停澳大利亞兩地原木進口

中國海關總署周四宣布，暫停澳大利亞新南威爾斯州與西澳大利亞的原木進口。從10月底開始，中國以害蟲問題為由，先後暫停昆士蘭州、維多利亞州、塔斯馬尼亞州和南澳大利亞原木進口。

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中國海關總署旗下的"12360海關熱線"微信公眾號24日發布上述通報，並表示天津、南京、廈門、廣州、深圳和黃埔海關近日又在上述兩地進口原木中截獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入，依規決定暫停澳大利亞這兩地的原木進口。

中國海關總署稱，已將相關情況已向澳大利亞主管部門通報；中國各海關將暫停受理12月22日（含）後啟運的澳大利亞新南威爾斯州、西澳州原木報關。

同時，中國海關總署還要求各海關要進一步加強對進口澳大利亞原木檢疫，發現有害生物應及時送實驗室鑒定。如確認為檢疫性有害生物，一律對相關貨物作退回處理，並及時將有關情況報告總署動植司。