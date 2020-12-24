新冠疫情陰影下世界各地迎來"平安夜"

世界各國在新冠疫情蔓延的陰影之中迎來"平安夜"，新冠病毒大流行使合家團聚的聖誕節與往年不同。剛剛解除隔離的法國總統馬克龍呼籲民眾，聖誕節假期要重視疫情防控，遵守佩戴口罩等防疫規則。英法海陸交通聖誕節期間維持開放，以舒緩大量受阻卡車。

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法國總統府周四稱，此前確診感染新冠病毒的法國總統馬克龍，已經無相關癥狀，根據規定，馬克龍可以解除隔離。總統府指，馬克龍在隔離期間，保持遠程辦公，繼續處理國家事務。

法國衛生部周四晚通報，法國周四新增確診21634例，新增死亡292例。馬克龍呼籲民眾，在聖誕節假期，要重視疫情防控，遵守開窗通風、佩戴口罩及勤洗手等防疫規則。

為了疏通數以千計被阻塞在英法邊界等待入境歐陸的卡車，英國政府周四表示，今年聖誕節期間，英國和法國間的海陸交通將維持開放。由於英國出現新冠病毒變異新型病毒，導致雙邊交通大塞車。 法新社報導，由於法國要求從英國入境者必須通過新冠病毒檢測，導致數千名歐洲卡車被困在英國橫渡英吉利海峽的主要港口多佛爾港等待檢測。他們周三已在車上度過第4晚。

據英國運輸部的說法，截至周三傍晚約有6000輛卡車等待過境，其中有3750輛停在英國東南部肯特郡病毒檢測地點的曼斯頓舊機場，其餘則卡在附近道路上。

另外，德國發現與英國相同變種新型冠狀病毒。德國西南部巴登-符騰堡州衛生部門表示，一名女子本月20日由英國倫敦坐飛機抵達法蘭克福探親，抵達後在病毒測試呈陽反應。她的樣本被送往專門實驗室進一步分析後，驗出在英國發現的變種病毒。 這名女子在機場由家人駕車接走，一直在住所隔離，出現輕微病徵。她的3名密切接觸者已被隔離。

英國發現變種新冠病毒後，多國切斷與英國的交通往來，德國周二延長對英國的入境禁令至下月6日。

而英國流行病學家表示，變種病毒恐已遍布大多數歐洲國家。倫敦帝國學院教授兼傳染病流行病學家佛格森表示，在英國發現的快速傳播新變種病毒，"幾乎可以確定"已經遍布"絕大多數"歐洲國家。

意大利周四新增1萬8千多宗新型冠狀病毒確診個案，比前一天上升，累計個案突破200萬宗，新增505人死亡。 意大利成為全球第八個確診病例超過200萬的國家。