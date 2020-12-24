歐洲各國領導人歡迎英歐達成貿易協議

英國與歐盟經過多輪激烈談判終於在周四聖誕節前達成脫歐後的貿易協議。英國首相約翰遜向歐盟表示：英國將成為歐盟的友邦，盟國及"頭號大市場"；英國政府聲明形容這是"英國有史以來規模最大的雙邊貿易協議"；法國總統馬克龍表示，這是歐洲團結與堅定信念的成果。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，這是一份公平、平衡的協議，英國將成為可信任的夥伴。歐洲議會將明年決定是否批准歐盟和英國達成的貿易協議。

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英國首相約翰遜祝賀英國與歐盟在英國脫歐前一周達成的貿易協議。約翰遜表示，這項協議意味着(英國與歐盟）新的穩定關係的確立。英國將成為歐盟的朋友，盟國以及“頭號市場”。約翰遜認為, 英國和歐盟之間達成了一項加拿大式的全面自由貿易協議。

英國政府隨即也發表聲明，形容這是英國有史以來規模最大的雙邊貿易協議，涵蓋去年6680億英鎊貿易額。協議同時確保英國不再受限於歐盟規定，歐洲法院不再扮演任何角色，代表英國從2021年1月起，在政治及經濟上將完全自由。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，這是一份公平、平衡的協議，將確保公平競爭，使歐盟的利益得到保障。她又說，英國將成為可信任的夥伴。馮德萊恩在記者會上說，英國和歐盟將在氣候變遷、能源、安全和運輸等共同關切領域繼續合作，歐盟與英國有相同的利益。她說，歐英是長期盟友，將繼續攜手向前。

法國總統馬克龍在英國與歐盟達成這項歷史性協議後表示，這是歐洲團結與堅定信念的成果。馬克龍在推特上表示：“與英國達成的協議對於保護歐盟的公民，我們的漁民及勞動者至關重要。馬克龍說，歐洲將朝着強大團結的未來穩步向前。

歐盟英國脫歐談判代表巴尼耶表示，"今天終於與英國達成貿易協議共識，結束過去9個月談判，在整個談判中，保護歐盟的利益一直是首要之務，接下來是歐洲議會和歐洲理事會需對這項貿易協議表達是否同意。

愛爾蘭外長科文尼相信，貿易協議可保障愛爾蘭利益；蘇格蘭首席大臣施雅晴表示，脫歐在違反蘇格蘭意願下發生，沒有任何協議可以彌補脫歐對蘇格蘭造成的損失，他認為蘇格蘭是時候成為獨立歐洲國家，決定自己的未來。

德國總理默克爾也歡迎貿易協議，認為具有歷史意義。

意大利總理孔特表示，達成協議是好消息，歐洲公民及企業的權利和利益得到保障，英國將成為歐盟和意大利的核心夥伴及盟友。

歐洲議會主席薩索利周四表示，歐洲議會將仔細分析歐盟和英國達成的貿易協議，然後於明年再決定是否批准這項協議。他說，歐洲議會將採取負責任的行動，最大限度減少對公民的干擾，防止出現英國無協議脫歐的混亂局面。 薩索利在社交媒體發文指，歡迎這項關於未來歐盟和英國關係的協議，協議將成為一種新夥伴關係的基礎。不過，由於協議在最後一刻才達成，歐洲議會無法在今年年底之前對協議進行審核。歐洲議會將詳細分析協議，明年再決定是否批准。

而英國議會預料今年12月30日對與歐盟達成的貿易協議進行投票。