興奮劑：瑞士聯邦法院取消對孫楊的禁賽 要求換審判員

根據瑞士聯邦最高法院周四發布的新聞稿，瑞士聯邦最高法院已推翻國際體育仲裁法庭（CAS）2月份宣判的中國游泳運動員孫楊停賽8年的決定，國際體育仲裁法庭將不得不再次進行仲裁。

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瑞士聯邦最高法院周四發布簡短的聲明表示，聯邦法院批准了孫楊以“國際體育仲裁法庭的仲裁員有偏見為由"提出的請求。國際仲裁法庭的決定被撤銷。國際仲裁法將不得不以不同的審判員，來對孫楊案進行再次裁決"。

國際體育仲裁法庭今年2月28日宣布對世界反興奮劑機構（WADA）起訴孫楊的裁決：禁賽八年，即日生效。當時國際體育仲裁法庭秘書長Matthieu Reeb解釋做出這一裁決的理由說，陪審團一致認定，藥檢人員遵守了所有的要求。而涉案運動員沒有對銷毀自己血樣的行為做出有效解釋。所以孫楊偽造藥檢的行為違反了反興奮劑規定。鑒於這是他第二次違反反興奮劑規定（2014年曾因藥物問題遭禁賽），且不存在情有可原的理由，因此陪審團做出禁賽八年的裁定。

28歲的孫楊是中國頭牌游泳選手，他曾在2012年和2016年奧運會獲三個金牌，11次獲世界級冠軍。但是因興奮劑事件他遭到國際同行的反感。

2019年1月，國際泳聯反興奮劑委員會的一份爆炸性報告證實，中國游泳運動員孫楊在2018年9月的一次突擊檢測中，用錘子銷毀了自己的血液樣本。

世界反興奮劑機構（WADA）就孫楊砸毀自己血樣事件向國際體育衝裁法庭提出上訴。之前，國際泳聯曾以“程序瑕疵”為孫楊開脫，使孫楊得以參加2019年7月的韓國光州世錦賽。