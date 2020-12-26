歐洲多國今啟動輝瑞疫苗接種 馮德萊恩:歐盟抗疫掀開新頁

歐洲多國今天正式啟動由美國輝瑞與德國BioNTech共同研發的輝瑞新冠病毒疫苗接種。法國周日象徵性在兩家機構啟動首批疫苗接種後，下周起各地20多個老人院將同時展開疫苗接種。法國政府計畫到明年夏天完成為1500萬人接種疫苗。歐盟執行委員會主席馮德萊恩周六宣布，疫苗已運送到所有歐盟會員國，歐盟將在艱難抗疫的一年中掀開新頁。

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法新社報道，法國政府方面消息稱，由美國輝瑞公司和德國生物技術公司開發的第一批疫苗周六抵達法國。首批疫苗計畫周日先在兩個機構象徵性接種，下周起疫苗接種將在約20個老人院同時展開。

衛生部長韋蘭在新聞發布會上說，巴黎，里昂，里爾和圖爾地區的23家老人院機構下周開始疫苗接種。

周日，在歐盟發起疫苗接種的當天，位於塞弗昂的巴黎公共醫院長期護理部門的大約10名75歲以上老人以及65歲以上的醫務人員將接種疫苗。

據衛生部官員表示，明年1月的頭兩周，疫苗接種範圍將擴大到100個老人院，法國“大規模”疫苗接種將從1月中旬開始。隨後到2月底，接種疫苗將達到100萬人，包括75歲以上的老人和65歲以上的醫護人員以及有嚴重疾病的患者。

法國總理府此前表示，政府預定的目標是：到明年夏天為1500萬人接種疫苗。

歐洲多國與法國同步在今天開始新冠病毒疫苗接種。 歐盟藥品管理局12月21日宣布，建議歐盟有條件給予美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，歐盟執委會迅速核准後，隨即展開跨歐運送疫苗行動。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩周六宣布，疫苗已運送到所有歐盟會員國，27國將在周日陸續開始接種疫苗。馮德萊恩在視頻會議上表示，所有成員國都已獲分發疫苗，她形容這是令人激動的團結的時刻，疫苗將幫助民眾生活逐步恢復正常，歐盟即將在艱困抗疫的一年中掀開新頁。

匈牙利獲分配的首批疫苗可以為4875人接種，布達佩斯一名醫生周六率先接受注射。

德國也展開接種工作，首批獲注射疫苗的包括東北部一間護老院的一名101歲老人。

在西班牙，運載疫苗的貨車抵達首都馬德里附近一個倉庫，由藥品管理局人員開箱。西班牙衛生部長說，接種工作周日展開，他形容這是疫情大流行結束的起始。

葡萄牙獲分配的首批近1萬劑疫苗也已經運抵當地。葡萄牙官員形容這是歷史的里程碑，"希望之窗"已經打開。

法新社稱，歐洲國家通報的確診病例總數迄今已突破2000萬例。歐盟今年年中積極布局取得疫苗，與多家疫苗廠商簽約，目前已獲得近20億劑疫苗，除確保歐盟公民接種外，還將援助貧窮國家。