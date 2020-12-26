阿富汗捕10名中國間諜，要求北京道歉

阿富汗情報當局稱，他們搗毀了一個與恐怖組織有關的中國間諜小組，10名中國公民被捕，其中至少兩人與塔利班分支恐怖組織哈卡尼網絡有聯繫。喀布爾當局要求北京道歉。

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法廣RFI駐該地區記者索尼亞·加紮利（Sonia Ghezali）報道，阿富汗情報部門認為中國公民間諜網的首腦之一是Li YangYang (音譯李陽洋)。當局在他位於喀布爾的家中發現了武器、彈藥和爆炸物。其他8中國公民與他一起被阿富汗情報部門逮捕。據說他一直與塔利班武裝分支“哈卡尼”（Haqqani）恐怖網絡保持聯繫。

阿富汗情報部門稱，這名中國間諜正在尋求有關 "基地 "組織及新疆維吾爾人在阿富汗東部省份可能存在的信息。近年來，有些激進維吾爾人加入 "基地 "組織的 "東突厥斯坦伊斯蘭運動 " （ETIM）小團體。四年前，該團體宣布向中國發動聖戰，要 "把新疆從共產黨侵略者手中解放出來"。直到最近，據說有一些維吾爾人可能加入了 "伊斯蘭國 "在阿富汗的分支。

另據FX168財經報社(香港)12月25日報道，在喀布爾瑟普爾經營餐館的女性Sha Hung（音譯沙紅）也被逮捕。阿富汗反恐官員說道：“阿富汗國家情報局從她的住處取回爆炸物和相關犯罪的證據。並說，他們（中國公民）都持續與“哈卡尼”網絡保持聯繫。”

阿富汗總統加尼 (Ashraf Ghani) 政府表示，已要求中國道歉，否則將不會釋放這些中國公民，而且會對他們提起訴訟。

喀布爾的高級外交官指出，10名中國公民里至少有2人與“哈卡尼”網絡保持聯繫，而該網絡被視為兼作塔利班恐怖組織的刀劍。

總統加尼的政府已將拘留情況和進展告知前阿富汗情報局長薩利赫(Amrullah Saleh)並授權他監督調查，他被允許與涉及敏感領域的中國公民接觸。薩利赫與中國駐喀布爾特使王愚舉行了會晤，並向他解釋阿富汗政府採取拘留行動的情況。

薩利赫也強調，如果北京對中國“間諜”提出正式道歉，阿富汗政府能考慮赦免這10名中國公民，如果北京不道歉，薩利赫則向王愚表明將會繼續執行刑事訴訟。

印度斯坦時報(Hindustan Times)引述喀布爾反恐官員指出，被拘留的李陽洋Li Yangyang自7月以來持續為中國情報部門工作，他於12月10日在喀布爾附近的家中，被阿富汗國家情報局逮捕。