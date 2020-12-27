12名港人家屬發公開信 呼籲使館人員出席審訊

涉嫌偷越邊境的12名港人，在被扣押在深圳超過四個月後，其中10人的案件將於今天在深圳鹽田法院開審，庭前12名港人家屬發公開信，呼籲使館人員出席審訊，引起各界關注。

廣告 繼續瀏覽後續

香港媒體報道，開庭前，12名港人的家屬向國際社會發出公開信指，他們當中有英國、葡萄牙及越南籍國民，信中呼籲各國政府派出使館人員聽審，以確保深圳法院進行適當和公正的審訊。

公開信以英文撰寫，指中國當局一直以各種方式阻止被捕人士與家屬及家屬委託的律師會面，並透過官派律師控制整個法律程序，批評有關做法違反基本人權,予以強烈譴責,並促請各國政府派使館人員到庭旁聽,確保審訊公平公正。

公開信指出，中國當局再次濫用行政措施，並以防疫為藉口，阻止家屬到深圳聽審，案件也不在當地法院的網上直播列表中，公開信並引述傳媒報道指，案件被列為"機密"，質疑是當局"秘密審訊"，違反中國當局一直宣稱的"陽光司法"。

家屬說，12名港人之中，有英國、葡萄牙和越南公民，促請各國政府派人聽審，並要求中國當局將庭審過程開放給記者、家屬委派律師及外國使館人員，並進行網上直播。

12名港人全都遭香港政府指控是"反送中"的支持者，偷渡離港前曾被港警拘捕，涉及的罪名包括違反港區維護國家安全法、暴動罪和私藏武器等。

家屬要求中國當局將審訊開放給記者、家屬委派律師及外國使館人員, 並進行網上直播。