因報道武漢疫情 張展“尋釁滋事”案被判四年重刑引國際廣泛關注

各界高度關注的中國“公民記者”張展被捕案件，12月28日上午在上海浦東新區法院開庭，法官在開庭後的兩小時內當庭做出判決，判刑四年。十幾名外國外交人員和張展的支持者今天聚到法院外希望進入法庭旁聽卻遭拒，警方將他們和記者驅離。張展的母親獲悉宣判結果後大哭一場，在首次接受記者採訪時指出，由於張展身體狀況很差，如此重刑是要置張展於死地。

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此案律師之一尚寶軍向本台介紹了庭審的相關情況。尚律師指出，控方“尋釁滋事”罪判處張展四年刑期，量刑很重。據律師介紹，張展本人坐在輪椅上出庭，但是她一直保持沉默，基本沒有說話。對於法院量刑的證據，律師指出，公訴人拿出的主要是張展在武漢疫情期間採訪的證人證言，比如，核算檢測是否自費、有沒有武警參與社區的掌控、武漢的公墓價格有沒有上漲等，但是“ 由於公訴人並沒有展示證據說張展具體做了哪些事，所以（律師）無法咨證。”

在法庭上，辯護主要圍繞缺乏證據，和法律保障公民言論自由展開。律師指出，這次審判的重刑結果主要與她在武漢的言論有關，但也和她之前在上海遭到的行政處罰有關。

對於張展是否上訴，尚律師稱目前還不清楚，張展之前會見律師時曾表示要上訴，但是今天在法庭上法官沒有就此提問，她自己在法庭上也保持沉默的狀態，沒有發表看法。但律師將繼續去進行法律保障的探視，之後可能會通過不同的渠道獲得她是否上訴的情況。

據悉，張展的母親獲悉宣判結果後大哭一場，在首次接受記者採訪時指出，這是要置張展於死地。她說，因為張展的身體狀況，他們很清楚。她說自己之前沒有配合律師，而是配合警察，現在覺得上當了，沒想到會判這麼重。

據張展辯護律師所之前提供的信息，為了抗議自己遭到拘押並堅持自己的清白，張展於2020年6月開始絕食。張展的辯護律師還表示，她的身體非常虛弱，還有胃痛，走路時頭暈、無力。律師還報告稱，張展被迫戴上腳鐐，雙手被24小時束縛，這樣的情況已持續超過3個月。

國家輿論高度關注

法新社報道今天也關注了張展案件，指出，今年37歲的中國“公民記者”張展因為在武漢封城期間進行報道而被判刑。十幾名外國外交人員和張展的支持者今天到法庭外聚集希望進入法庭旁聽遭拒，並被警察要求他們和記者離開。

除了張展外，另外三名同樣報道武漢疫情的“公民記者”，陳秋實，方斌和陳澤華也曾遭到騷擾和壓制後失蹤，但是其他人都沒有被公開指控。。

密切關注張展案的國際特赦認為，令人深感不安的是，張展僅僅因為報道了涉及公眾利益的新聞事件便面臨這樣的懲罰。國際特赦並呼籲“立即無條件釋放張展，除非當局有充分可信且法庭可採納的證據證明她犯有國際公認的罪行，並根據國際標準對她進行公正審判”。

紐約時報評論認為，對張展的起訴是中共持續的宣傳運動的一部分，目的是將中國對疫情的處理重塑為政府的一系列明智而成功之舉。

據報道，2020年2月，新冠肺炎病毒蔓延，張展親赴武漢做實地疫情採訪；利用社交平台發布了大量關於武漢疫情和民眾生活的視頻報導。2020年5月14日，張展在武漢所住賓館被上海警方跨省抓捕，次日被以涉嫌“尋釁滋事罪”刑拘，羈押於浦東新區看守所至今。2020年6月18日被以同罪名正式批捕，8月18日張展案送上海浦東新區檢察院審查起訴。根據11月13日公開的起訴書，上海浦東新區人民檢察院以“尋釁滋事罪”，建議判處張展四年以上丶五年以下的有期徒刑。