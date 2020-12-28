探訪武漢疫情張展被判四年 三大通訊社及多國媒體關注

中國公民記者張展在今年新冠肺炎疫情期間，曾經到武漢採訪後遭拘捕，後被控尋釁滋事罪。該案12月28日在上海浦東新區人民法院一審判決，罪名成立，張展被判有期徒刑4年。張展案因涉及新冠疫情和其本人被關押期間長期絕食等話題此前已得到《紐約時報》等國際主流媒體報道，其周一正式獲刑的消息也經路透社、美聯社、法新社、德新社等多國國家通訊社報道迅速傳播。

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張展被控尋釁滋事罪一案星期一在上海浦東新區法院開庭審理，大批外媒記者到法院外打算採訪，但遭警員阻止接近。據悉，張展案代理律師任全牛指，法院當庭宣判，張展被判監4年。另據香港《有線新聞》中國組、《蘋果日報》引述起訴書內容，張展被指在今年2月到武漢採訪，多次通過微信、推特、YouTube發布虛假信息，並接受境外媒體採訪，干犯尋釁滋事罪。據介紹，法院庭審當天加強戒備，只准張展父母進庭聽審。另外亦有來自日本、歐洲等多方記者一大早來到法院外守候，之後駐守法院外的警員開始圍堵記者，並以記者“拍攝法院”為由，要核實身份，雙方發生爭執。

張展一直認為自己無罪，消息人士介紹她在看守所絕食抗議，身體衰弱，遭到強制灌食。其另一辯護律師張科科亦引述張展說不會認罪。張科科在宣判後受訪時表示，張展情況不太好，需要坐輪椅出庭，對於罪成被判監4年，張展對這個判決並不認可，因為她認為自己的言論不應該被審查，並被控罪。張科科說，張展被判4年這樣的刑期來說比較重，她的父母在聽到判決後都感到震驚，母親更是在聽到判決後哭了出來。他介紹指，張展的身體狀況並不理想，仍未知道她還會不會繼續絕食。

儘管庭審前後警員戒備嚴密，但一名坐在輪椅上的男子告訴路透社記者，他從河南趕來，以基督徒的身份來表示對張展的支持，他在警察來護送他離開之前，在海報上寫下了張展的名字。張展因探訪武漢疫情被以尋滋罪判刑4年的消息傳出後，經路透社、美聯社、法新社、德新社等多國國家通訊社和各大外媒駐華記者報道，美國、英國、法國、德國、日本等國幾乎所有主流媒體都緊跟報道。

美國方面彭博社、《今日美國》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約郵報》、《洛杉磯時報》、《波士頓環球報》等全國性和地方大報相繼報道，電視方面美國有限電視新聞網（CNN）、福克斯新聞（Fox News）、哥倫比亞廣播公司（CBS News）等電視新聞亦開始報道，頗具影響力的網絡媒體Axios、雅虎新聞、《哈芬登郵報》等網媒也在對事件進行跟蹤。

英國方面，英國廣播公司（BBC）、《衛報》、《金融時報》、《每日電訊報》等媒體亦進行關注。法國« 世界報 »、《費加羅報》、《回聲報》、《解放報》、《巴黎人報》、《十字架報》等紙媒和電視媒體對張展案加以報道。法語區諸如瑞士《時報》、 比利時《晚報》等多國報紙亦對該事件關注。德語區《明鏡周刊》、《畫報》、《世界報》、《南德意志報》、《法蘭克福彙報》、《時代周報》、德國電視一台今日新聞節目和瑞士《新蘇黎世報》等媒體也對該事件進行了報道。

意大利媒體《共和國報》、《晚郵報》、《新聞報》等和西班牙媒體《國家報》、« 世界報 »、《先鋒報》等亦報道了該事件。同樣報道張展獲刑的還包括卡塔爾半島電視台、澳大利亞廣播公司、加拿大《環球郵報》、《多倫多星報》、《蒙特利爾日報》、土耳其廣播電視公司、韓國SBS電視台、日本《產經新聞》、《日經亞洲》等，《今日印度》、《曼谷郵報》等國不同媒體亦有關注。

等媒體也正在跟隨報導之中。

英國廣播公司（BBC）