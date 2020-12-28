蘇寧張近東：企業小了是個人的，大了就是社會的國家的

中國零售和房地產巨頭蘇寧12月26日舉辦“30周年公益慶生儀式”，蘇寧集團董事長張近東總結回顧了企業三十年創業、創新發展歷程，並發布蘇寧新十年發展戰略，其中“聚焦”和“服務”成為關鍵詞。其中，張近東提到：“企業小了是個人的，大了就是國家的。蘇寧每一步發展都要服務於社會需要和國家政策。”

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在演講中，張近東說：“作為民營企業的代表，大企業要有大企業的擔當，蘇寧要始終做國家政策號召的響應者、踐行者，所有的發展都要服務社會需要、服務國家政策。”他還表示：“企業小了是個人的，大了就是社會的，國家的。所以，蘇寧每一步的發展，都是基於服務國家政策來展開。如今，在新的時代背景下，要進一步強化，做社會化企業的定位，所有的發展都要服務於社會需要，服務於國家政策。”

“在新的時代背景下，企業發展導向更加清晰,就是要聚焦、高質量、腳踏實地。”張近東指出，下個十年，蘇寧將聚焦零售主業,在業務層面做精做深、做專做強、做好做優。張近東稱:聚焦零售就是要聚焦商品與用戶，“必須要學會做減法，只要不在零售賽道、脫離商品和用戶，都要大膽調整，該砍的砍，該轉的轉。”

在內部管理上，張近東進一步解讀了企業與員工的關係，“企業就是大家創業興業的平台，我們每個人都在為自己創業。”他稱，蘇寧將進一步推動組織管理、獎勵激勵機制的變革，持續推進合夥人和股權激勵的模式，激發員工內驅動力，強化事業經理人發展導向，讓更多的年輕人成長、凸顯、擔當，共創共贏。

“新時代已經開啟，新征程剛剛開始。讓我們不負時代，不負自己，為國家高質量發展、為行業繁榮振興、為用戶美好生活、為蘇寧人事業價值和家庭幸福，不懈奮鬥。”張近東說。