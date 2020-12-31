中國發現首例英國變異病毒案例 中國疫苗正式批准“附條件上市”

中國境內今天發現首例英國新冠變異病毒病例，與此同時中國藥監局今天宣布批准北京生物製品研究所的新冠病毒疫苗附條件上市。

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中國國家藥品監督管理局副局長陳時飛今天在中國國務院舉行的聯防聯控機制新聞發布會上宣布，中國國藥集團旗下的北京生物製品研究所的新冠病毒疫苗完全達到預設的附條件上市標準，依法批准該疫苗附條件上市。不過，藥監局並未明確所謂附條件的具體內容。

法新社發自北京的報道指出，中國的疫苗在正式獲得中國當局的批准上市之前自今年夏天以來已經被全球超過五百萬人接種，官方聲稱除了少數人接種之後出現輕微過敏之外，並未發生其他嚴重的反應。昨天周三中國國藥集團宣布其疫苗的保護率達到79%。該比率雖然低於美國的輝瑞疫苗和莫德納（Moderna）疫苗的95%和94.1%的保護率，但卻高於英國阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca plc.）疫苗的70%的保護率。而此前中國疫苗在海灣國家巴林和阿拉伯聯合酋長國獲得批准。上述國家聲稱該疫苗的有效率達到86%。阿聯酋政府已開始向境內的100萬本國居民和800萬外國居民提供這款疫苗。不過，中方並未解釋同一款疫苗計算出不同保護率差值的原因。中國國藥集團、巴林和阿聯酋的監管機構也沒有公布分析數據的細節。

此外，法新社強調提出；中國國家主席習近平曾經表示將“努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品”。中國官方聲稱將壓低疫苗價格甚至免費提供，將不會強制中國民眾接種，但期待未來中國民眾的接種率能夠達到60 %，以求獲得集體免疫力。

另繼全球多個國家發現來自英國的新冠變異病毒之後，中國當局今天也宣布發現首起新冠變異病毒病例，當局在一位從英國返回的女留學生身上檢測到病毒，並在隨後關閉了來往英國的所有航班。