終審庭裁定黎智英需要再度收監至明年2月

黎智英31日早在傳媒包圍下，進入終審法院聽取有關保釋的裁決。

香港終審法31日批准律政司的羈押申請，壹傳媒創辦人黎智英因此立即需要重新收監至明年2月。高等法院上周批准黎智英的保釋申請，條件是交出1000萬元港幣的保釋。黎正等候兩宗涉及勾結外國勢力和串謀欺詐的案件開審。由於律政司不滿高院的裁定，翌日即向終審法院申請上訴許可，同時要求等候終院裁決期間，暫時把黎智英重新還牙。

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法庭宣佈決定後，懲教職員隨即走到黎智英身旁。黎逐一與兒子及女兒相擁道別，並向到庭聲援旁聽的泛民人士點頭。泛民人士大叫「Jimmy 加油」、「保重」。黎智英的女兒則傷心落淚，親友相擁安慰。黎的兩名兒子則與律師團隊不斷商討，神情嚴肅。

高等法院法官李運騰上周批准被控違反港區國安法的黎智英，以現金1000萬元等條件保釋，律政司不服、今向終審法院提出上訴許可。律政司一方堅持法官李運騰的保釋決定是最終決定，但律政司認為法官根據港區國安法罪行而下定的保釋決定，有別於一般刑事罪行的保釋，前者的決定有終結意思。

律政司今繼續派出高級助理刑事檢控專員周天行，而黎智英則由資深大律師鄧樂勤代表。黎智英在律師陪同下進入法庭，他未被安排在犯人欄就坐，而是坐在辯方律師代表後方。

周天行陳詞指，本上訴申請主要涉及兩個層面，第一是法官李運騰批準保釋的決定是否“最終決定”；第二是法官李運騰在考慮保釋決定時，是否正確解讀國安法第42條。周認為兩者均涉及重大的法律觀點及牽涉公眾利益。

首席法官馬道立指出，第一條問題並不涉及國安法，只屬一般事宜；法官李義亦指出，若決定不屬最終決定，則終院可否根據《香港終審法院條例》第31（b）條受理是次上訴，而這點關乎終院是否有權限處理申請。

周則謂這點只是替代爭議，是次上訴申請主要是關於第二部份，涉及國家安全，並強調若控方無法就國安法的保釋決定提出上訴，則毫無疑問損害公眾利益及有違國安法立法原意。馬道立反駁，即使牽涉公眾利益，若法庭沒有權限處理，亦愛莫能助。

周天行續指，國安法由人大常委會制定，目的是保障香港本地國安安全，故此法庭在詮釋有關法例時，必須考慮立法原意。國安法第42（2）條指出，針對犯罪嫌疑人及被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。周天行認為，法官李運騰錯誤理解42條的立法原意。

惟李義打斷發言，問：“若他有足夠理由相信不會重犯而批準保釋，為何不可考慮保釋條件作為因素？”周回應指，這點涉及國安法的立法原意，強調國安法是嚴重罪行，可以判處終身監禁，並舉謀殺可判囚終身為例，指法庭一般不會批準保釋。

周天行續指，法庭在考慮是否批准一名國安法案件被告保釋時，不可以一般刑事訴訟條例的基準去考慮，批準保釋的門檻理應更高，“一次也不能承受國安法被告棄保潛逃或重犯”，而法官在考慮被告是否有充足理由不會再犯時，保釋條件不應是考慮因素。

周天行又謂，人大在制定國安法時已考慮本港的法例，而兩者屬不同的法律系統，若國安法42條沒有寫明《刑事訴訟程序條例》第9條所列明的保釋申請條件，則不應考慮。

馬道立回應指，縱使律政司一方不斷強調國安法的重要性，而法庭是同意的，但“我們仍要考慮42條的字眼”。馬道立並指，周天行不斷重複同一理據。

代表黎的資深大律師鄧樂勤陳詞指，終審法院沒有任何司法權限處理原訟法庭的保釋決定，因為早有案例寫明，保釋決定是可以被推翻，故此“批準保釋”或“不批準保釋”兩者皆不是“最終決定”，而該案例更是由席上的常任法官李義所撰寫。

鄧樂勤指出，國安法並沒有、亦不會影響《香港終審法院條例》的內容，法官李運騰批準保釋的決定是肯定地及合理地作出。

對於國安法第42條的上訴申請，鄧樂勤指法官李運騰在唐英傑案已詳盡分析第42條，理據充分，亦謹記了國安法的立法目的，無可爭辯。律政司現在提出的論點，認為法官在考慮國安控罪的保釋時，不可以考慮保釋條件為因素，是極度偏離傳統考慮方法，可謂大膽的主張。

馬道立指出，律政司的理據是第42條用詞與正常保釋條文頗為不同，但法官在唐英傑案卻指除非有特殊情況，否則兩條條文實際上無甚分別。馬官指問題是兩條文的保釋門檻是否等同，又謂終院今日不會做裁決，但要考慮可否合理爭辯。

鄧樂勤指控方主張國安法案件的保釋申請要分兩步考慮，第一步是按國安法第42條，第二步才按正常的保釋條文，而只有第二步才假定須予保釋。惟辯方並不同意，何況法官李運騰已按第42條考慮，不能指他犯錯。

法官李義指，法官李運騰在唐英傑案分析，第42條“除非有充分理由否則不可准予保釋”的寫法，可理解為“負負得正”，即是“有理由相信會再危害國安，就不可保釋”，看來改變了條件，究竟兩者是否相等，抑或第42條原文有較高門檻。鄧樂勤認為純粹表達方式不同，實質意思一樣。

對於律政司申請臨時羈押黎以等候終審上訴，鄧樂勤指根據條文，終審法院沒有權力。馬道立質疑，如果只是原訟庭和上訴庭有權，似乎有法律漏洞，疑問有何理據。鄧樂勤則認為條文如此，權限亦只能如此。

鄧樂勤又陳詞指，黎現在獲準保釋，取消保釋會影響自由。馬道立指，控方理據是一旦黎違反保釋條件，損害無可補救；反問如果法庭儘快排期進行上訴正審，能否減輕對黎的不利。鄧樂勤重申，自由事關重大，儘快聆訊不是解決方法；高院已充分考慮控方理據，才批準保釋，終院沒有基礎推翻。

73歲的黎智英本月3日被控就壹傳媒用地串謀欺詐，提堂後不準保釋；及後再被控勾結外國勢力危害國家安全。黎現時以1,000萬元保釋，保釋期間不得直接或間接請求外國制裁香港和中國、不可與外國官員會面、不得接受任何訪問、不可在紙本和網上發布文章和訊息、除了上庭和向警署報到外不可離開大宅，更不可離港，並須交出旅遊證件。

國安法指定法官、高等法院法官李運騰早前以書面頒下批準保釋的理由，認為目前控方證據未夠強；而黎智英提供的保釋條件，已足夠令法庭信納他不會在保釋期間干犯危害國家安全行為，並指從表面看來，即使他人可能不認同黎的言論、甚至覺得被冒犯，但有關言論似屬評論或批評而非請求外國制裁香港和中國。