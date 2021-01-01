同是吹哨人 李文亮同事艾芬傳遭誤診右眼失明

與李文亮醫生同一所醫院的艾芬醫生，又一個遭到噤聲的吹哨人，三月份時對『人物』傾吐心聲。

武漢疫情爆發一周年之際，傳出當年與李文亮醫生揭發疫情真相的“吹哨人”之一，至今仍遭維穩的武漢中心醫院急症室主任艾芬醫生右眼遭誤診失明的消息。

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武漢疫情吹哨人，因揭發疫情真相而被當局訓誡的李文亮，自己也因感染病毒英年早逝；公民記者陳秋實到武漢探求真相被失蹤至今生死不明，尋求病毒感染和導致死亡真相的武漢市民方斌渺無音訊，另一位公民記者張展在武漢疫情爆發一周年之際被北京當局重判四年。引起國際社會憤慨。

這其中還有一個因遭維穩一直低調的“吹哨人”，眼科醫生李文亮的同事，武漢中心醫院急診科主任艾芬的遭遇再度引起關注。12月31日，艾芬接受中國媒體『每日經濟新聞』時表示，“作為一名醫務工作者，還遭到這樣的忽悠，不曉得有多少普通老百姓上當。愛爾眼科的行為不止是失誤，而是沒有醫德，我要揭露這種現象。”

原來艾芬5月份患眼疾，感覺視力下降，自己所在的醫院眼科因新冠疫情死了3個人，於是聽從輸入推薦到武漢愛爾眼科醫院治療。艾芬在接受自由亞洲採訪時表示，“他們也沒有認真的給我看，就直接說我有白內障”，5月26日做手術，換上價值人民幣3萬元的水晶體。

『每日經濟新聞』報道說，艾芬後來複查兩次，強調換水晶體後眼睛還是看不清楚，醫院說“要慢慢恢復”，艾芬10月底到自己就職的醫院再次檢查，顯示出現視網膜脫離。艾芬認為自己視力下降是由於眼底問題造成，如果早查出眼底問題，就不會發生視網膜脫離。但是她的要求沒有得到愛爾眼科醫院重視，結果耽擱了治療的最佳時機。

艾芬選擇站出來公開此事，因為她認為該醫院的行為有違醫德，“一門心思要跟你換晶體，至於你這個人有沒有別的病，都是次要的事情……”艾芬還認為“自己的檢查資料被篡改和調換”，術前拍的自己的白內障癥狀很輕，近期去找醫院，提供的是一張白內障病變非常重的照片，艾芬認為這“並不是自己眼睛的照片”。

艾芬的遭遇報道後，愛爾眼科發表聲明稱，“各環節均符合醫療規範……”

艾芬醫生在武漢新冠疫情爆發後，帶領武漢市中心醫院急診科200多名醫護人民與病魔鬥爭，更重要的是她最早傳出了武漢已發生類似於薩斯那樣嚴重的疫情的消息，她發出消息後，她的同事、後被調至傳染科協同作戰的眼科醫生李文亮把信息於12月31日通過社交網絡傳了出去。李文亮遭到公安局傳訊訓誡，後因自己感染新冠，於2月初不幸病逝，艾芬則遭本院黨委施壓，但是，艾芬三月份接受『人物』雜誌採訪時表示：“我管他批評不批評，老子到處說”，這句話成了艾芬、李文亮一群敢於講真相醫生的代表性“名言”，一時不脛而走。

不過，艾芬醫生近日對自由亞洲證實眼睛因誤診失明，關於其他的事，現在自己“不方便說話”。但據在湖北衛建委工作的劉女士透露，李文亮的親屬以及艾芬直到現在依然“被維穩”。李文亮的遺孀帶着兩個孩子回到老家“艱難生活”，其父母未能走出悲傷，但官方禁止他們對外發聲。

這位女士提到，2020年12月30日名為二湘的公眾號發表了幾年李文亮吹哨一周年的文章，引起武漢官方高度緊張，艾芬因為接待了上門採訪的自媒體作者，被武漢市衛建委副主任兼武漢中心醫院黨委書記王衛華警告，要求他不能對外發生，甚至要求她出面刪除有關文章，以免“對醫院造成影響”。

她表示，武漢中心醫院受疫情影響，眼科部門已停止運作。該醫院上上下下沒人敢公開發聲。