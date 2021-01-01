英國脫歐首日 英法貨運保持順暢

英國正式脫歐第一天，經法國城市加萊通過英法隧道進出歐盟貨運卡車及渡輪順利運作，初步估計，英國脫歐後，至少有200輛貨車經過英法隧道。

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英國自一月一日起正式脫離歐盟，此前有人擔心英法海底隧道會立刻堵塞，但隧道營運商說，大批重型貨車一早就順暢通行。載貨貨車，部分以渡輪越過英倫海峽，也沒有出現嚴重事故。初步估計，英國脫歐後，至少有200輛貨車經過英法隧道。加來港口負責人表示，碼頭附近設泊位及投資千多萬歐元，建設人工智能關卡。

另外，英國港口城市多佛爾，貨車流也非常穩定，英國警方要求司機出示新型冠狀病毒檢測呈陰性的報告。

第一部獲得放行駛往英國的車輛，是一輛來自羅馬尼亞的重型貨車，運載郵件和包裹。這輛貨車是由加萊市長布夏爾親自按下綠燈，象徵性地准予通行。布夏爾說，這是"歷史性一刻"，貨車恢復接受海關檢查，會帶來多大影響，目前仍未可知。

一般估計，70%英國同歐盟的貿易經法國加來及敦克爾克進行，每天約12000輛貨車及6萬名搭客往來。

周四晚上11時倫敦著名地標大笨鐘在當地響起鐘聲，在歐洲大陸踏入新一年的一刻，英國正式脫離歐洲單一市場和關稅同盟。一直爭取脫歐的英國首相約翰遜發表新年講話時強調，全球化的英國不再受歐盟規範約束, 英國將成為一個開放的及奉行國際主義和自由貿易的國家。約翰遜呼籲英國再次團結。