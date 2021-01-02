克魯茲等多名參議員宣布將拒絕認證美國總統大選結果

十一位美國共和黨參議員周六發表聲明，要求成立一個委員會立即對總統大選結果進行緊急調查，否則他們將拒絕認證美國國會下周統計選舉人團的投票結果。這是最後一次阻止確認民主黨人拜登當選總統的挑戰。根據美媒，眾議院預估也將有一百多位共和黨籍議員出面挑戰大選結果。

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知名的美國共和黨老牌參議員克魯茲等11位共和黨參議員周六發表聲明表示，國會下周三統計選舉人團的投票結果時，他們將挑戰點票結果，並且要求緊急成立一個委員會，對大選中出現的選舉欺詐行為進行緊急調查。他們表示“這個委員會應在十日之內對爭議州，即選舉結果極為接近的幾個州所發生的欺詐行為進行調查。發表聲明的參議員威脅，如果調查聽證未能實現，”我們將在一月六日投票否決爭議州的投票結果“。

直到目前，只有一名共和黨參議員霍利於周三第一個站出來反對民主黨候選人拜登的勝利，在國會挑戰總統大選結果是一個非常稀有的舉動。這次發表聯合聲明的除克魯茲外，其他十位參議員都是應在星期天宣誓就任新一屆國會議員的共和黨新科參議員。

在美國，總統選舉為間接選舉，選民投票選舉選舉人，選舉人團於12月14日確認選舉結果，選舉人票過270張即當選。14日的投票結果是，拜登獲得306張選舉人票，特朗普獲得232張選舉人票。

按照美國憲法，美國眾議院與參議院必須在1月6日確認選舉人投票結果，一般情況下，這被視為是一道簡單的程序。但是，現任總統特朗普拒絕承認大選結果，指責在某些州發生了選舉欺詐行為，他要求他的支持者在1月6日這一天到華盛頓示威遊行。

根據CNN報道，美國民主黨佔多數的眾議院也有超過一百名共和黨籍議員預告，他們也將投票反對國會確認選舉人投票結果。

法新社報道說，眾議院如同參議院，並沒有足夠票數足以使得共和黨籍議員提出的異議得到通過，但有可能推遲確認拜登當選的程序。

美國憲法規定，美國新任總統應在一月20日宣誓就任。

另外，美國共和黨籍聯邦眾議員戈莫特向法院提出申請，試圖迫使副總統彭斯在國會確認2020年總統大選結果時，不計入幾個關鍵州的選舉人票，但法官1月1日駁回這起訴訟。

民主黨籍的拜登贏得這場大選，預定1月20日就任。彭斯將於6日主持國會聯席會議，以確認選舉結果。

路透社報導，美國聯邦地區法院法官傑里米·克諾德表示，提出訴訟的戈默特和其他共和黨人，他並無資格採取法律行動來推翻選舉結果。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，彭斯表示，戈莫特和一些亞利桑那州共和黨人提出的法律議題，應由聯邦眾議院和參議院處理。

戈默特提出的訴訟，是共和黨人要彭斯阻止拜登正式獲宣告當選的最後一搏。這份訴書呈交給德州東區聯邦地區法院，內容並未提到彭斯是否會考慮加以干預，但從所有公開跡象看來，看不出彭斯會這麼做。