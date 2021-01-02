北京寄望拜登上台 給中美關係帶來轉折

中國外長王毅周六1月2日向中國官媒新華社表示，中美關係有望打開一個 "新的希望之窗"，希望美國新政府汲取教訓，重開對話，與中方相向而行，恢複合作。

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王毅稱 “當前中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。希望美國的新政府重拾理性，重開對話，兩國關係重回正軌，重啟合作”。

王毅表示，美方如果“及時汲取教訓，真正同中方相向而行”，通過對話與合作擴大中美的共同利益，就能開闢出順應歷史前進方向的發展前景。

路透社今天報道王毅這個講話時指出，中美這兩個世界最大經濟體，因貿易、人權和冠狀病毒VIDOC-19起源等一系列分歧而變得緊張。一些美國從政者指責中國在冠狀病毒COVID-19疫情爆發時隱瞞了疫情，導致病毒更快更遠的傳播。

王毅將中美關係惡化的責任歸於特朗普政府。他稱，近年來，“中美關係陷入前所未有的困境，其根本原因在於美國當政者對中國的認知出現了嚴重偏差，把中國視為所謂最大威脅，並由此採取了完全錯誤的對華政策。”他並認為，美國全面打壓遏制中國、企圖挑起新“冷戰”的做法…註定會走向失敗。

從拜登與賀錦麗競選時的發言可以看出，他們的外交政策與特朗普政府不同之處在於，他們將俄羅斯視為美國的最大威脅，而不是中國。

王毅向拜登伸出橄欖枝表示，中方願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。他還說，中國從不幹涉美國內政，願意同美國和平相處，合作共贏。

針對特朗普政府將“中共”與“中國人民”區分開來的政策，王毅呼籲美國尊重中國人民選擇的中共專制制度…。

對於特朗普政府認為中共政權在全球崛起會威脅到民主自由，王毅表示，那是一些人對中國快速發展心存焦慮。他要求美國提升自我，不要阻擋別國的發展。他說，未來的世界不應當也不可能讓中國變成美國，而應是美國使自己成為更好的美國，中國則必將成為更好的中國。