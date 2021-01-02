歐洲各國加強限制措施 英國單日確診超過5萬例

新年伊始歐洲各國紛紛收緊限制措施，以防新冠疫情進一步擴散。英國單日新增5萬3285例確診，意大利累計死亡人數達到7萬4985人，居全歐之首；希臘周日起也將提早宵禁時間；截至1月2日，德國接種新冠疫苗人數達16萬5575人。

廣告 繼續瀏覽後續

英國新冠疫情嚴重，單日新增5萬3285例確診，雖然比最高紀錄5萬5892例稍有下降，但仍停留在5萬例以上。新增441名患者死亡。英國衛生部門指，新增病例不少來自倫敦周邊及東南部，感染傳染力較強的變種新冠病毒。英國醫療機構指，英國正在疫情風暴的"風眼"，擔心疫情會進一步擴散。此前當局宣布，受疫情影響，倫敦小學繼續停止面授教學到1月18日，學生要留在家中進行網上教學。

英國政府發表聲明指，首批新冠疫苗正進行接種，將會給予國民穩固的健康保障。目前有兩款疫苗已獲英國政府批准使用。

另據意大利衛生部周六表示，意大利新增死亡病例364例，累計死亡7萬4985人，居歐洲國家之首。 路透社報導，意大利衛生部表示，新增確診1萬1831例，較前一天的2萬2211人確診大幅減少，但新年元旦實施的病毒檢測較平日減少，過去24小時僅進行檢測6萬7174人次，遠低於前一天的15萬7524人次。

希臘周日起將收緊社交距離措施，並提早宵禁時間。

希臘政府宣布，從周日起，將保持社交距離措施收緊一周, 並關閉在聖誕節前重新營業的店鋪，包括理髮店和書店等。宵禁將提早一個小時，由晚上9點開始。政府希望這些措施能夠幫助學校順利在本月11日重開。希臘上周開始接種新冠疫苗，希臘累計確診13萬9447例，4881人死亡。

而德國新冠確診病例已累計達到17萬例。德國周六新增確診病例12690例，新增336人死亡。德國累計確診達17萬5351例，累計死亡人數33960人。截至1月2日，德國接種新冠疫苗人數達16萬5575人。