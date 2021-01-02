歐盟委員會負責衛生事務的專員周六表示，全球範圍內疫苗生產能力存在“嚴重不足”，歐盟準備協助提高抗新冠病毒疫苗生產。歐盟藥品管理局近期可望決定是否批准美國莫德納疫苗。

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法新社消息，在整個歐洲，疫苗接種受到批評。特別是在法國，接種進程緩慢令人震驚；而在德國，醫生對沒有向醫院工作人員優先提供疫苗表示不滿。

歐洲衛生專員斯特拉表示：“目前這些困難不是因為訂單不夠，而是由於全球範圍內的疫苗生產能力不足"。

歐盟最初在11月訂購了美國輝瑞公司和德國BioNTech公司開發的2億劑疫苗後，計畫在2021年再購買1億劑。

另外，歐盟藥品管理局（EMA）繼2020年12月21日先批准美國輝瑞藥廠與德國BioNTech研發的疫苗後，近期可望決定是否批准美國莫德納（Moderna）的疫苗。 歐盟藥品管理局正進行莫德納疫苗評估工作，近日表示評估工作預計將在2021年1月6日舉行的一場特別會議上結束。外界認為，屆時獲得批準的機率很高。 歐盟藥品管理局在去年12月21日先批准輝瑞疫苗，並在12月27日展開全歐盟接種，如果莫德納也順利過關，歐盟也將會加速進行疫苗接種。歐盟採購約1億6000萬劑莫德納疫苗。

而對於英國政府近日批准牛津大學和阿斯特捷利康公司共同研發的疫苗，歐藥局表示還需要疫苗品質、安全和效力的額外科學資訊，目前還處於批次審查階段，距離核准上市還需一段時間。

而據英國泰晤士報報導，阿斯特捷利康製藥公司與牛津大學共同研發的疫苗，很可能會在1月中旬之前，每周在英國供應大約200萬劑。 消息引述疫苗團隊消息人士說法報導，阿斯特捷利康公司到下為止應能提供總數200萬劑疫苗，"接下來的計畫是快速增產，在1月第3周之前，每周生產200萬劑疫苗。

英國政府去年12月30日批准牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的疫苗，希望透過迅速行動，有助防堵傳染性高的變種病毒在英國造成病例數空前的疫情。