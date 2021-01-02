法國延長15個省宵禁時段 西部小鎮超過1200人非法聚會被罰款

法國從本周末開始延長15個省的宵禁時段，從傍晚18點到早上6點，其他地區則從晚間20點開始實施。西部布列塔尼小鎮2500人舉行"瘋狂"聚會，超過1200人因違反禁令被警方罰款。

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法新社消息，為應對東部地區嚴重疫情，並避免新一波疫情爆發，法國15個省加強宵禁，涉及到600萬人。加強實施宵禁的省包括東部的上阿爾卑斯省，濱海阿爾卑斯省，上馬恩省和孚日省等，星期六開始，除非特別情況，否則約600萬居民將在下午6點以後不能離開家門。

法國政府宣布的宵禁措施在全國各地基本得到遵守，不過在西部布列塔尼小鎮利歐龍（Lieuron）2500人違法舉行"瘋狂"派對，參加派對的來自各地區甚至國外。參加狂歡的青年後與警方發生衝突，狂歡派對直到周六早上才結束。超過1200人因違反宵禁令,口罩令和非法參與聚會被罰款，兩人被拘留。當局要求參加派對所有人員進行為期7天的隔離檢疫並進行檢測。 檢方已對非法主辦音樂聚會者和參與暴力行為者展開調查。

法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周五在電視一台接受採訪時警告說：“如果某些地區的局勢進一步惡化，我們將做出必要的決定。”

法國公共衛生部門周五晚間發布的最新數據顯示，住院和重症監護患者的人數與前幾天相比略有下降，但每天新增確診病例仍然很高，最近兩天每天都接近20,000例。