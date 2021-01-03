方方跨年發聲 若放任極左病毒 中國沒有未來

武漢封城期間寫下『武漢日記』，震撼海內外，卻也遭到親官方勢力圍攻的作家方方，新舊年交替之際再發聲，跨年夜在個人微博寫下：“極左就是中國禍國殃民的存在!”

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跨年夜，方方在微博寫道：“這一年風雨兼程，我不想多說。錄下兩段文字，作為一年的備註和小結，又或是重點記錄”。

兩段文字，一段是『常凱的絕命書』，一段是她在『武漢日記』最後一篇寫下的文字。前者是相信“歷史會記住2020年的常凱們，也會記住我們有過的艱難與堅忍”，對2021“我仍然充滿期待”；後者則直抒胸臆，痛斥極左病毒禍害中國。

常凱是湖北電影製片廠電影導演，武漢疫情期間，全家感染，幾近絕門，遭遇非常凄慘，曾經感動無數人。他在臨終前寫下絕命書，引起巨大震動。

文中自敘：去年春節大年三十，全家歡聚一堂，不料大年初一老父感染病毒，送醫治療，一床難求，含恨撒手人寰，結果其母身心俱疲，也感染新冠病毒，不幸去世。最後，病毒也吞噬了他和妻子的軀體，到幾家醫院哀求床位，“怎奈位卑言輕，床位難覓，直至病入膏肓……”

方方第二段文字是她的『武漢日記』末篇中的文字，言辭極其犀利，直指“極左就是這個禍國殃民的存在! ”“如果聽任這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。”

方方博文一如既往，既引起許多共鳴，也引起“極左們”的攻擊。支持者對方方高度肯定，認為道出了他們的心聲，攻擊者則指責方方忽略中國抗疫巨大成就，“不合時宜”。

被視為毛派的司馬南跟帖指責方方抓“極左定義權”，反對自己的就是極左。親北京的多維網載文稱方方新年感言“不合時宜”。

文章稱如今宣傳中國取得抗疫巨大勝利才是主調，方方視角下的中國防疫不會為官方接受，“個人化敘述”，“難以濺起任何浪花”，“她實則將自身置於一種險境”。