國際原子能機構證實伊朗提升濃縮鈾純度 美國稱伊朗"核勒索"，

國際原子能機構周一證實，伊朗已將濃縮鈾提升至20%的純度，此舉嚴重違反2015年維也納協議。美國稱伊朗在進行"核勒索"，歐盟警告伊朗此舉嚴重背離核協議；以色列稱，伊朗恢復濃縮鈾提煉純度，證明正尋求發展核武。

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此前伊朗政府表示，已恢復提煉濃度達百分之20%的濃縮鈾。有關的命令日前由伊朗總統魯哈尼下達。伊朗稱，伊朗原子能機構"基於和平目的，有義務開始生產並儲存濃度達20%的濃縮鈾。

法新社消息，國際原子能機構總幹事格羅西周一向各成員國通報，伊朗已提煉濃度大20%的濃縮油。原子能機構並稱，伊朗在數日前通知該機構回復提煉濃縮油。

伊朗2015年與各大國達成的核協議，美國2018年5月宣布單方面退出協議。伊朗周一宣布恢復提煉純度20%的濃縮鈾，使協議再遭打擊。

伊朗政府發言人拉比埃周一證實，伊朗上午已在德黑蘭以南福爾多地下核設施展開提煉濃縮鈾的工作，數小時後就可提煉出首批純 度20%的濃縮鈾。

法新社消息，美國周一對此表示，伊朗提升濃縮鈾，此舉是在進行“核勒索”。

此前歐盟周一警告，伊朗將濃縮鈾提煉純度提升到20%的舉動，"嚴重背離"伊朗在2015年核協議所做的承諾。 法新社報導，歐盟發言人斯塔諾表示，歐盟將等待國際原子能機構發表簡報後，再決定採取的應對行動。 發言人表示，如果情況屬實，將構成嚴重背離伊朗在核協議當中所做的承諾，並可能"涉及嚴重違反禁止核武擴散"。

以色列總理內塔尼亞胡周一也表示，伊朗恢復濃縮鈾提煉純度，證明他們正尋求發展核武。 內塔尼亞胡發表聲明說，伊朗的舉動"除了說明他們持續實現發展核武計畫的意圖，否則無法作任何解釋"。他並表示：以色列將不會允許伊朗製造擁有核武。