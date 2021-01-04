英國不引渡阿桑奇美國表示"極感失望"

英國法院以"恐有自殺風險"為由拒絕將維基解密創辦人阿桑奇引渡到美國受審，美國司法部表示"極感失望"，並堅稱將繼續要求引渡阿桑奇。美國政府並表示會提出上訴。

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美國司法部周一表示，英國法官不將維基解密創辦人阿桑奇引渡到美國受審的裁定，令人"極感失望"。法新社援引司法部表示："雖然我們對英國法院的最終裁定結果極感失望，但令人感到滿意的是，美方在每一項司法論據上都得以勝出"。司法部表示，會繼續設法將阿桑奇引渡到美國。

英國法官周一裁定，維基解密澳洲籍創辦人阿桑奇不應被引渡到美國受審。他因在網絡上公布數十萬份機密文件，被美國指控間諜罪，美國檢方已表明會就此提出上訴。

阿桑奇的律師費茲傑羅表示，他6日將為阿桑奇提出保釋申請。 倫敦刑事法庭"老貝里"（Old Bailey）地方法官巴萊塞（Vanessa Baraitser）表示，如果將現年49歲的阿桑奇送到美國拘押，他恐有自殺風險。

巴萊塞表示，"基於這項理由，我裁定有鑒於會造成精神傷害，引渡將（對阿桑奇）殘酷不公，我已下令將他釋放。" 宣布裁決後，阿桑奇在庭上擦拭額頭鬆了一口氣，他的未婚妻莫里斯也欣喜落淚，與維基解密總編輯拉芬森歡喜相擁。莫里斯表示，這是"本案邁向正義的第一步"。阿桑奇的支持者自周一清晨就聚集法院外，他們聽到判決後雀躍歡呼，高喊"釋放阿桑奇"。

維基解密在2010年公布美國政府大量機密文件，包括美軍在伊拉克和阿富汗犯下戰爭罪行。美國司法部其後以間諜罪起訴阿桑奇，他面臨最高175年的監禁。