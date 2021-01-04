12港人案家屬尋求委託律師求見被囚家人 律師盧思位將被吊銷執照

12港人偷渡案中的三名家屬，在官派律師安排探視獄中家人態度不積極的情況下，考慮聯絡早前的維權律師以家屬律師身分協助探視之際，其中一名經常評論案件的代理律師盧思位，今早接獲司法廳通知，指他多次發表不當言論，擬吊銷其執業律師證件。

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根據四川省司法廳今(4日)天發出的行政處罰告知書，受香港家屬委託的四川律師盧思位，被指「在互聯網上多次發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響」，行為觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，計畫取消盧的律師執照。

當局表示，盧思位有權陳述、申辯和聽證，如果要求舉行聽證，需要在三日內提出。

盧思位服務的律師事務所，去年11月初已接獲司法廳通知，要求提供盧思位自2019年2月以來代理所有案件的檔案卷宗、委託代理協議等數據，盧未來接案出庭亦須先行上報。當時已有分析指，當局是藉此施壓，因為之前已有六名同案律師被迫退出案件。但盧未改敢言作風，上月更發文預計案件審判結果。

與此同時，儘管深圳市司法局已因疫情停止受理境外人員探監的安排，12港人偷渡案中的三名家屬已於昨天由香港抵達深圳進行酒店檢疫，以爭取完成14日檢疫後探視被囚家人。但據香港電台引述指，三人抵埗後曾經聯絡官派律師查詢探視安排，但官派律師態度不積極，沒有正面響應他們的關注。家屬可能考慮聯絡早前委託的維權律師，以家屬律師身分協助探視十名已判刑的當事人。

身處深圳的三名港人家屬分別是因偷渡罪而被判囚7個月的李子賢的母親和大姑姐，以及郭子麟的母親。

根據中國法規，一審的十日上訴期本周六完結時，判決將正式生效，當局應通知家屬到看守所會見；若當事人日後轉往監獄服刑，家屬可能要數月後才能再探視。