世衛對中方未能最終確認專家組入境查病毒起源"非常失望"

在新冠病毒出現一年多之後，世衛組織的一個小組周二前往中國，調查病毒大流行的起源，但調查組成員仍然沒有獲得所有必要的簽證，世衛總幹事譚德塞對此表示"非常失望"。

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譚德塞周二在日內瓦的記者會上罕見批評北京，他表示說：“今天，我們了解到中國官員尚未最終確定小組成員抵達中國必要的簽證，對此我感到非常失望。”

譚德塞補充說，“我一直在與中國高級官員保持聯繫，並再次明確指出，這次訪問是世衛組織和國際小組的優先要務。”譚德塞說，世衛小組的兩名成員已經啟程，但其他成員無法在最後一刻成行。譚德塞表示，根據世衛與中國政府之間安排，國際科學團隊的成員過去24小時內已經陸續啟程前往中國，但他了解到，中方官員仍未最終確認專家組需要取得的必要許可，部分成員無法起行，"對此消息我感到非常失望。”

在被媒體問道"專家究竟是否有人成行"？"目前人在哪裡"？世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）補充說明，專家組原訂周二出發前往中國，但有2位成員因路途較遠提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。 萊恩說，不希望專家白跑一趟，而譚德塞已向中國提出交涉，希望這僅是行政手續問題，可以很快解決，世衛對此情況感到失望，希望在接下來數小時內能解決問題。

世衛組織此前表示，中國已允許世衛專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國進行5或6周的訪問，其中包括為期兩的隔離檢疫。

中國當局本周仍拒絕證實專家到訪的確切日期和細節，顯示這場任務仍具敏感性。

中央社報道，有關新冠病毒源頭至今仍眾說紛紜。在國際社會互相指責和揣測，以及中國當局決心掌控疫情論述、釋出混淆說法 的情況下，真相仍深陷迷霧之中。 世衛小組承諾會聚焦科學問題，特別是冠狀病毒如何從動物傳到人類身上。據信病毒原本的宿主是蝙蝠。

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）成員林德茲（Fabian Leendertz）去年12月底也告訴法新社："這不是在尋找有罪的國家或當局，而是要了解發生了什麼事，避免未來再度發生和降低風險。"林德茲將參與這次訪華行程。 然而人們已在質疑世衛小組能夠取得什麼成果，以及他們將面臨何種政府壓力。人們擔心世衛小組將淪為中國官方說法的"橡皮圖章"，而不會得出獨立的調查結果。

另據路透社報導，美國智庫"外交關係協會"高級研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）表示，雙方高官在調查展開前，對疫情源頭的看法已經兩極分化。黃嚴忠說：這些專家得具備政治常識，做出讓所有重要當事者都能接受的結論。 目前還不清楚世衛專家抵達武漢後能與誰見面，以追溯疫情最初幾天和幾周的情況。