英國單日確診首度破6萬 已有130萬人接種疫苗

面對新冠變種病毒迅速傳播，英國周二開始第三次大範圍“禁足”限制措施。陷入嚴重疫情的英國寄望於政府的雄心勃勃的目標，即到2月中旬為近1400萬人接種疫苗。周二英國新增確診首次突破6萬例。全英國已有130萬人接種疫苗。

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法新社援引英國國家統計局統計顯示，英國周二新增新冠病毒確診超過6萬例，統計局估計，上周在英格蘭有超過112萬人感染了病毒，占人口的五十分之一。英格蘭首席醫療官惠提表示，據統計，從去年底到今年初，英格蘭地區家庭每50人就有1人染疫。情況非常嚴重。

英國從去年12月29日單日確診數首次突破5萬例後，確診人數居高不下，高於5萬例，連續7天確診破5萬人，周二更突破6萬大關，確診多達6萬916例，累計277萬4479人確診。周二新增死亡830例，是周一407人的2倍多，累計7萬6305人死亡。數據還顯示，未來幾周，很多醫院將不堪重負。

英國首相約翰遜周一宣布，將封鎖範圍擴大到整個英格蘭，並關閉了學校。蘇格蘭也已進入至少一月禁足封鎖。威爾士和北愛爾蘭已經採取限制措施。 約翰遜強調，封城能使情況好轉。他表示，政府將在封城這段期間讓更多人接種疫苗，特別為老弱病殘者實施保護。

約翰遜表示，英格蘭地區目前已有110萬人接種疫苗，以全英國來看，則有130萬人。其中有超過65萬人的年齡在80歲以上，佔英格蘭80歲以上人口的23％。他表示，這意味着最脆弱的族群中已有1/4在過去2 、3周內接種疫苗。 英格蘭第3度封城，重創零售業。財政大臣周二宣布資助計華，將對餐飲、酒店業者發放援助金，最多9000英鎊。