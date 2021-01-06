企業界新黨校？ 習近平推贊張謇企業家學院開班了

中共總書記習近平大力讚揚企業家張謇是“中國民營企業家的先賢和楷模”後，張謇企業家學院今天揭牌，稱將透過培訓，打造“民營經濟人士理想信念和愛國主義教育基地”。官方指張謇企業家學院將“以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導”，傳承和弘揚張謇企業家精神，面向全省、服務全國，以培訓民營企業家為主責主業，兼顧國有企業領導人員，常態化展開企業家教育培訓工作。

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據中央社今天報道說，習近平曾讚揚為楷模，張謇企業家學院今揭牌。中央社引據南通官方微信公眾號“南通發布”，張謇企業家學院今天上午在江蘇省南通市委黨校正式揭牌，學院下的“全省民營企業家學習弘揚張謇精神高級研修班”也在今天開班。

官方消息說，學院的組建，是着力培育一批具有“愛國情懷、開放胸襟、創新精神、誠信品格、社會責任”的“張謇式”新一代企業家群體，此外，也有利於助推南通打造一流營商環境。

中央社說，今天的活動中，有多位江蘇民營企業家代表參加，包括前陣子傳出財務吃緊的蘇寧控股集團董事長張近東。

中國民營經濟近年面臨的經營困境日益嚴重，除了“融資難、融資貴”的老問題，還有民企產權保護不周、國有企業排擠效應、經濟成長承壓等因素影響，但去年官方多次強調企業家要“愛國”，並加強對民營企業家的統戰。

習近平去年11月到江蘇省視察時，專程到南通博物苑參觀張謇生平展，了解張謇興辦實業救國、發展教育、從事社會公益事業情況。張謇是清末民國初年的實業家、教育家和政治家。根據新華社，習近平當時說，張謇是中國民營企業家的先賢和楷模。要把南通博物苑作為愛國主義教育基地，讓更多人特別是廣大青少年受到教育，堅定“四個自信”。