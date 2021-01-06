彭定康譴責香港大逮捕 呼籲取消歐中投資協定

香港警方今天拘捕53位泛民派人士，指涉顛覆國家政權、違反港區國安法。末代香港總督彭定康透過聲明予以譴責，並要求歐盟取消跟中國簽訂的歐中投資協定。

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據法新社今天報道說，末代香港總督彭定康（Chris Patten）譴責港警拘捕泛民派，籲取消歐中投資協定。彭定康發表聲明說：「中國共產黨趁着全球各地出現分散大家注意力的政治問題和疫情，進一步箝制香港。顯然現在支持民主會被視為非法。」

彭定康聲明還指出：「全世界自由民主國家必須繼續直言反對這種殘酷破壞自由社會的作法，以及新疆地區的種族滅絕行徑。」

法新社說，英國政府尚未對香港警方的大拘捕行動發表評論。

上月底，歐盟領導人和中國國家主席習近平已「原則上」達成投資協定。彭定康表示，這項協定「侮辱了人權，且顯示出對中國共產黨可信度的幻想」。彭定康還表示，「要歐洲議會（European Parliament）去支持歐盟執委會（European Commission）有意和北京簽署的這項可悲協定草案，當然是不可思議的事。」

據法新社說，彭定康還認為，這項協定是「嚴重的戰略錯誤」，因為美國總統當選人拜登（Joe Biden）本月將入主白宮，未來將與其他民主國家合作對抗中國的霸凌行徑。