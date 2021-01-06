日本部分地區新冠感染處於爆發性蔓延階段

東京都6日確認新型冠狀病毒感染者人數達1591人，史上最高，大大超過過去最多的1337人，重症者達113人，也為史上最多。東京都內6日的近7天日均新冠感染人數為1071.9人，首次達到一周日均四位數。

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政府的新型冠狀病毒感染症對策分科委員會5日提出建議指出：在埼玉、千葉、東京、神奈川的首都圈的一都三縣，已經到了感染擴大的第四階段--爆炸式感染擴大的階段，必須採取與此相應的措施和對策。

1月4日上午，日本首相菅義偉召開新年記者會，在記者會上宣布政府正在商議根據新冠病毒特別措施法發布緊急事態宣言，實行緊急事態宣言的對象為東京為首的一都三縣。日本政府方面預計實行時間大概一個月。

但是日本京都大學教授西浦博（傳染病流行病學）根據近日彙總估算數據稱，如果以新冠疫情急速蔓延的首都圈1都3縣為對象發布緊急事態宣言，即使採取近似於去年4、5月發布宣言時的比較嚴格的措施，要使東京單日新增感染者降至100人以下也需要約兩個月。

日本國內5日新增新冠感染者達到4909人，創單日新高。首都圈的埼玉、千葉、神奈川均刷新最高紀錄，東京則為至今第二多。這1都3縣總計超過2500人，占整個日本全國的一半以上。