美國人何時走出新冠疫情恢復正常生活？專家說要等到2022年
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在上個月開打新冠疫苗後，美國民眾想知道他們何時才能走出新冠疫情回到正常生活，《華盛頓郵報》近日訪問的專家表示：要等到2022年。
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艾莫瑞大學醫學與全球衛生教授戴黎奧表示，候任總統拜登承諾上任後，一天要讓百萬人施打疫苗，若按此進度，大約在8月底或9月初可讓2.6億人至少接種一劑疫苗，希望能在12月底前後接近正常。
喬治城大學醫學與傳染病學教授古德曼說，不確定能在不久將來讓一定人口達成免疫，但認為到今年第4季，醫療體系應不至於再被疫情壓垮。今年底就能開始感受生活像是回到疫情爆發前。
北卡羅來納大學流行病學副教授鮑爾斯則稱，因仍不確定需多少人口比例免疫才能算群體免疫，且這取決於大規模接種速度。鮑爾斯認為要到明年才會看到防疫措施徹底解除。
喬治華盛頓大學公衛教授溫麟衍說，當前疫苗分發進度慢到難以接受，恐要好幾年才能達到群體免疫，除非1月速度提高好幾倍，今年才有機會達成群體免疫。另外，鑒於疫苗計畫拖拖拉拉，今年大部分時間的生活恐跟去年差不多。
哈佛大學流行病學教授利普西奇則認為，美國恐沒有足夠人接種來達到群體免疫，目前不清楚疫苗的保護力，且病毒變種會拉高達標門檻。至於何時能重返往日正常生活，利普西奇覺得是在今年下半年以後。
明尼蘇達大學傳染病研究與對策中心主席歐斯特荷姆表示，達到群體免疫須取決3大要素，也就是何時有足夠疫苗可供每人施打兩劑、願意接種的人數是否足夠，以及疫苗效力多長。歐斯特荷姆悲觀的表示恐無法回復往日正常生活。