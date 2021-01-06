美國人何時走出新冠疫情恢復正常生活？專家說要等到2022年

美國基層衛生部門的工作人員為注射過疫苗的人填寫疫苗接種記錄卡。

在上個月開打新冠疫苗後，美國民眾想知道他們何時才能走出新冠疫情回到正常生活，《華盛頓郵報》近日訪問的專家表示：要等到2022年。

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艾莫瑞大學醫學與全球衛生教授戴黎奧表示，候任總統拜登承諾上任後，一天要讓百萬人施打疫苗，若按此進度，大約在8月底或9月初可讓2.6億人至少接種一劑疫苗，希望能在12月底前後接近正常。

喬治城大學醫學與傳染病學教授古德曼說，不確定能在不久將來讓一定人口達成免疫，但認為到今年第4季，醫療體系應不至於再被疫情壓垮。今年底就能開始感受生活像是回到疫情爆發前。

北卡羅來納大學流行病學副教授鮑爾斯則稱，因仍不確定需多少人口比例免疫才能算群體免疫，且這取決於大規模接種速度。鮑爾斯認為要到明年才會看到防疫措施徹底解除。

喬治華盛頓大學公衛教授溫麟衍說，當前疫苗分發進度慢到難以接受，恐要好幾年才能達到群體免疫，除非1月速度提高好幾倍，今年才有機會達成群體免疫。另外，鑒於疫苗計畫拖拖拉拉，今年大部分時間的生活恐跟去年差不多。

哈佛大學流行病學教授利普西奇則認為，美國恐沒有足夠人接種來達到群體免疫，目前不清楚疫苗的保護力，且病毒變種會拉高達標門檻。至於何時能重返往日正常生活，利普西奇覺得是在今年下半年以後。

明尼蘇達大學傳染病研究與對策中心主席歐斯特荷姆表示，達到群體免疫須取決3大要素，也就是何時有足夠疫苗可供每人施打兩劑、願意接種的人數是否足夠，以及疫苗效力多長。歐斯特荷姆悲觀的表示恐無法回復往日正常生活。