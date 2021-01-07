聖保羅州長：中國科興疫苗試驗證明其有效性接近100%

中國科興生物研發的新冠疫苗“克爾來福”在巴西進行的後期試驗中顯示有效性達78%-100%。巴西聖保羅州州長約尼奧·多里亞1月7日在記者招待會上表示：這是歷史性的一天；也是充滿希望的一天。全國接種工作將從1月25日開始。由於需要國家衛生監督局的認證，周五將提交“緊急”授權請求。這也反映出和巴西總統唱反調的人高度評價中國新冠疫苗。

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巴西成為全球新冠病毒死亡人數第二多的國家，死亡總數接近20萬。巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）一直淡化新冠疫情，去年7月初還被確診染新冠病毒；曾公開否定中國研製的新冠疫苗。

去年10月底，巴西衛生部長曾經宣布，巴西計畫購買4600萬劑由中國公司科興生物與聖保羅一家公共研究所共同開發的新冠疫苗，並計畫將其納入該國的免疫計畫。

巴西是此次全球受到新冠疫情影響最重的國家之一，有超過530萬人感染。除了中國疫苗，當局還計畫購買牛津大學和製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗。而總統在搖擺多次後，公開表示，巴西政府不會購買中國製造的新冠疫苗。法新社記者表示，巴西2022年將舉行總統大選，聖保羅州州長多里亞是現任總統博索納羅最強勁的競爭對手。

1月7日在記者招待會上，巴西布坦坦研究所所長迪馬斯·科瓦斯表示，第三期臨床試驗13000人中，沒有一人出現嚴重癥狀。科瓦斯還表示，這當然不能說明中國“克爾來福”新冠疫苗對嚴重病例也100% 有效，但它卻是給我們帶來了福音。