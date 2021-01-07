聯合國人權最高官員呼籲香港立即釋放遭控顛覆罪53泛民主人士

聯合國人權事務高級專員今天呼籲立即釋放在香港因“顛覆”罪而被捕的53名親民主反對派人士。 聯合國人權事務高級專員一位發言人利茲·特羅瑟爾說：“我們對周三在香港特別行政區逮捕53名政治活動家，學者，前立法者，現任區議員和律師深表關切，並呼籲立即釋放被捕者。”

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據法新社今天自日內瓦報道說，聯合國人權事務高級專員為此發表聲明。 發言人利茲·特羅瑟爾（Liz Throssell）補充說：「昨天的逮捕是對在香港行使基本自由，包括和平集會權有關的一系列遭拘留中的最新一次。」

據法新社說，包括美國律師在內的五十多名支持民主的反對派人士周三在香港被捕，這是迄今為止根據中國最近的國家安全法進行的最大規模的鎮壓行動。 特羅瑟爾強調：“這些最新的逮捕行動表明，正如人們所擔心的那樣，《國家安全法》所規定的顛覆罪實際上是用來拘留行使合法權利參加政治和公共生活的人。”

該報道說，聯合國人權事務高級專員辦事處和聯合國各獨立專家多次警告，“根據2020年6月通過的《國家安全法》對顛覆罪的定義含糊不清，過於籠統，便於濫用或任意實施。”

報道稱，2020年，中國當局發起了對前英國殖民地的強硬接管，這也是自1997年香港移交給中國以來前所未有的泛民主群眾動員的一年。聯合國人權事務高級專員發言人說， “我們強調，直接或通過自由選擇的代錶行使參與公共事務的權利是一項基本權利，受《公民權利和政治權利國際公約》保護， 也受《香港基本法》保護。 聯合國機構還呼籲當局不要利用國家安全法來壓制言論自由，和平集會和結社的權利。 聯合國人權事務官員還呼籲當局在進行中的調查中應保障言論自由權，“特別是允許記者和媒體組織充分和自由地行使其合法職能”。