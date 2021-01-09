看好拜登與抵抗大布局？中國投資者大舉吸納被特朗普列入黑名單的中資股

在美國投資者拋售被即將卸任的特朗普總統列入黑名單的中資企業的股票之際，中國投資者卻反其道而行之，逢低買進，押注拜登上台後將推翻針對這些企業的投資禁令。

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中國投資者大舉吸納被特朗普列入黑名單的中資股，據路透社報道稱此舉為“撿便宜”。

特朗普於11月12日簽署了一項行政命令，禁止美國投資者對據稱由中國軍方擁有或控制的中國公司進行證券投資。特朗普正在考慮擴大上述涉及35家公司的黑名單，把阿里巴巴9988.HK和騰訊0700.HK也納入在內。美國投資者在1月11日行政命令生效之前急於出售受制裁公司及其子公司的股票，而中國投資者則踴躍買進。

據港交所，自上述行政令宣布以來，中國大陸投資者通過陸港通機制持有的中國鐵建和中海油在香港上市股票大約增加了兩倍。其他列入黑名單的股票，包括鐵路設備製造商中國中車，中國交通建設和半導體巨頭中芯國際也有大量資金流入。

中國股市的老股民Zhu Haifeng說，他逢低買入中海油和中國中車，這兩支股票自特朗普發布行政命令以來均下跌了27%之多。據老股民Zhu Haifeng說，“這些是具有全球競爭力的公司，也是中國的’名片’。”Zhu Haifeng認為，美國的制裁對這兩家公司的基本面影響有限。

總部位於杭州的金翼基金的投資組合經理萬成水表示，如果騰訊股價進一步下跌，他計畫增持該股。周四傳出騰訊可能被美國拉入黑名單的消息後，該公司的香港上市股票大跌近5%，內地投資人通過港股通凈買入46億港元(5.9329億美元)騰訊股票，使其成為當天港股通中交投最活躍的個股。

香港資產管理集團銳聯財智(Rayliant Global Advisors)的投資方案主管Phillip Wool表示，主動型投資人搶在資金被動外流之前拋售時，其他投資人可能逢低買入。據Wool說指出，“美國之外的投資人看到這些個股下跌，到了某個時點，決定這是買入的良機，”他說，另一方面特朗普這個行政命令的範圍和影響還存在不確定性，這個名單逐步擴大也是純屬臆測。據Wool，因此，“對於政治局勢的發展，主動型投資人的預判可能有機會勝過市場的其他投資人。”

據路透社說，自紐交所1月1日宣布要摘牌以來，中國投資人一直堅定地買入。內地投資人對中國移動、中國電信和中國聯通中國聯通香港有限公司的持股分別跳增37%、28%和41%。