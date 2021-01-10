又現大頭娃娃 福建女嬰用激素超標抑菌霜惹禍

福建漳州“噯嬰樹”的“益芙靈多效特護抑菌霜”，有5個月大的女嬰用後出現發育遲緩、多毛、臉部腫大等現象，狀似“大頭BB”。據香港01報道，最新消息指，問題產品共有兩款，同批次1200瓶已分別銷往江蘇宿遷及連雲港，目前正召回檢測。漳州衛健委此前亦有通報，已責令涉事公司召回產品，同時停止生產及通知經銷商下架所有產品。

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據香港01報道，大頭娃娃，福建女嬰用激素超標抑菌霜致病，同批次1200瓶銷往江蘇。

據此前報道，微博博主揭發有家長使用“益芙靈多效特護抑菌霜”後，結果僅5個月大的女嬰變成重達22斤的“大頭BB”，並有發育遲緩、多毛、臉腫大等癥狀。“益芙靈多效特護抑菌霜”被發現與同公司另一款嬰兒霜“開心森林”，檢測結果均顯示含有逾30mg/kg的激素氯倍他索丙酸脂。

據該報道說，福建漳州市衛生監督所所長湯錦升表示，現場調查生產清單及銷售清單發現，涉事兩款產品分別生產於2020年3月和9月，兩款產品同批次共有1200瓶，都是訂單式發貨，銷往江蘇宿遷和連雲港。涉事企業於2017年4月註冊成立，6月取得福建衛健委審批的消毒產品生產企業衛生許可證號，是一間生產、銷售衛生用品的企業。企業職工共有5人，其中專業技術人員3人。

消息沒有提及產品是否經過質檢，以及有多少嬰幼兒受到損傷。