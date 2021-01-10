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坦桑尼亞：中國繼續其基礎設施外交

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Le contrat de 1,3 milliard d'euros à propos de la construction d'une ligne ferroviaire entre Dar es Salam et les pays voisins est l'illustration de la poursuite de la diplomatie infrastructurelle de la Chine en Tanzanie et en Afrique
Le contrat de 1,3 milliard d'euros à propos de la construction d'une ligne ferroviaire entre Dar es Salam et les pays voisins est l'illustration de la poursuite de la diplomatie infrastructurelle de la Chine en Tanzanie et en Afrique © le point
作者： 法廣
6 分鐘

"坦桑尼亞：中國繼續其基礎設施外交"，這是《觀點》周刊10日在網上刊登的一則消息。該消息表示，坦桑尼亞現任總統馬古富力曾有一個宏偉的鐵路網構想。1月8日，馬古富力在查托會見到訪的國務委員兼外長王毅。參與姆萬紮-伊薩卡線鐵路建設的有兩個中國公司。分別是中國土木工程集團有限公司和中國鐵建國際集團有限公司，姆萬紮-伊薩卡線是馬古富里政府計畫建設的全長2561公里的鐵路網的一部分。

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該文表示：馬古富力和來訪的中國外長王毅會晤時談及了中坦友誼，可以說鐵路線新段的建設就是一個最好的例證。土耳其公司Yapi Merkez Insaat Ve Sanay和葡萄牙的Mota-Engil公司贏得了坦桑尼亞中央標軌鐵路第一階段合同，大約為700公里。

 

中國土木工程建設公司和中國鐵路建設有限公司將建設一條長達341公里的鐵路線，以將北部的維多利亞湖港口城市姆萬紮(Mwanza)與通往印度洋達累斯薩拉姆港的伊薩卡鎮(Isaka)連接起來。

2020年10月再次當選的總統約翰·馬古富里承諾，在他尋求建設一個工業化國家的過程中，將繼續實施重大項目。

姆萬紮-伊薩卡線是馬古富里政府計畫建設的全長2561公里的鐵路網的一部分，鐵路網從商業首都達累斯薩拉姆一直延伸到內陸地區。

隨着中國在非洲各地建設基礎設施，中國土木工程建設公司已在坦桑尼亞開展了多個建設項目，其中包括烏本戈公路交彙處。它還正在達累斯薩拉姆的快速公交系統上工作。

據法新社報道，坦桑尼亞總統馬古富力還支持中方參與在塞盧斯野生動物保護區(Selous Game reserve)建造21億瓦水電廠項目的計畫。這座大壩將建在魯菲吉（Rufiji）河上，但環保主義者認為它可能會影響野生動物以及靠漁民的生計，所以對其持批判態度。

姆萬紮至伊薩卡陸港的新標軌線路將使布隆迪、剛果（金）、盧旺達和烏干達在大湖區的貨物流通速度大大提升。

 

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