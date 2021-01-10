"坦桑尼亞：中國繼續其基礎設施外交"，這是《觀點》周刊10日在網上刊登的一則消息。該消息表示，坦桑尼亞現任總統馬古富力曾有一個宏偉的鐵路網構想。1月8日，馬古富力在查托會見到訪的國務委員兼外長王毅。參與姆萬紮-伊薩卡線鐵路建設的有兩個中國公司。分別是中國土木工程集團有限公司和中國鐵建國際集團有限公司，姆萬紮-伊薩卡線是馬古富里政府計畫建設的全長2561公里的鐵路網的一部分。

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該文表示：馬古富力和來訪的中國外長王毅會晤時談及了中坦友誼，可以說鐵路線新段的建設就是一個最好的例證。土耳其公司Yapi Merkez Insaat Ve Sanay和葡萄牙的Mota-Engil公司贏得了坦桑尼亞中央標軌鐵路第一階段合同，大約為700公里。

中國土木工程建設公司和中國鐵路建設有限公司將建設一條長達341公里的鐵路線，以將北部的維多利亞湖港口城市姆萬紮(Mwanza)與通往印度洋達累斯薩拉姆港的伊薩卡鎮(Isaka)連接起來。

2020年10月再次當選的總統約翰·馬古富里承諾，在他尋求建設一個工業化國家的過程中，將繼續實施重大項目。

姆萬紮-伊薩卡線是馬古富里政府計畫建設的全長2561公里的鐵路網的一部分，鐵路網從商業首都達累斯薩拉姆一直延伸到內陸地區。

隨着中國在非洲各地建設基礎設施，中國土木工程建設公司已在坦桑尼亞開展了多個建設項目，其中包括烏本戈公路交彙處。它還正在達累斯薩拉姆的快速公交系統上工作。

據法新社報道，坦桑尼亞總統馬古富力還支持中方參與在塞盧斯野生動物保護區(Selous Game reserve)建造21億瓦水電廠項目的計畫。這座大壩將建在魯菲吉（Rufiji）河上，但環保主義者認為它可能會影響野生動物以及靠漁民的生計，所以對其持批判態度。

姆萬紮至伊薩卡陸港的新標軌線路將使布隆迪、剛果（金）、盧旺達和烏干達在大湖區的貨物流通速度大大提升。