法國政界一致譴責社交網絡巨頭封閉特朗普賬號

法新社報道：法國政界罕見有如此共識：不分左右，一致譴責社交網絡封閉美國總統特朗普賬號。法國財長勒梅爾周一表示，規範數字空間不應由網絡巨頭來做。激進的“法蘭西不屈服黨”議員警告：當心所有人都面臨被社交巨頭剝奪言論自由的威脅!

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在特朗普總統的支持者闖入國會山兩日之後，星期五，在特朗普宣布將不參加1月20日總統就職大典後，推特決定永久性關閉美國總統特朗普賬號，推特的理由是為了避免發生新的煽動暴力的危險。臉書和其他社交網絡諸如Snapchat和Twitch等隨之也封禁了特朗普的賬號。

法國財經部長勒梅爾對推特、臉書等禁止特朗普賬號感到震驚，他在法國電台揭露“網絡寡頭威脅國家和民主”，“唯一合法的”可以規範數字空間的只有“掌握主權的人民”，“國家”和“司法”。

法國政府發言人Attal在歐洲一台對推特的決定表示“很難受”，他認為，已經成為公共空間的網絡就這樣讓一個人從社交網絡消失，這提出了一個由法律確立的特別標準缺失的問題。

法國政府試圖於2020年推動立法規範社交網絡散布仇恨言論問題，但法國憲法委員會於六月間以“損害言論自由”廢除了這一條款。

星期六，法國主管網絡的國務秘書塞德里奧(Cédric O)表示，推特針對特朗普的措施對公共辯論空間規範化提出了一個根本性的問題。

法國所有黨派毫無例外一直認為私企在網絡空間採取的措施為“審查”，法國左翼的社會黨第一書記弗和(Olivier Faure)認為：一個企業的老闆差不多擁有了決定誰可以有言論自由的壟斷權。

從法國激進左翼領袖“法蘭西不屈服”梅郎雄到極右翼的國民陣線主席瑪琳娜.勒龐都對社交巨頭的審查做法表示抗議，前者指“他們把特朗普的言行舉止作為借口，用來控制公共討論空間”；後者則認為此舉是對民主的暴力，顯示這些私企集團“自認他們已擁有國家權力，而這差不多是真的!”

法蘭西不屈服黨歐洲議員Ruffin周一稱，這些私企能夠斬斷一個如此強大的美國總統的網絡，他們將會感到自己從今以後“對所有不忠於網絡老爺的人”為所欲為”。周六，他對法國『解放報』稱：“我們是否應該將言論自由委託給矽谷巨頭？明天，這種數字和私人審查將會針對我們所有人。”

法國前共和黨重要成員，被指可能競選下屆總統的現任法國北方大區主席貝爾唐表示：“未來幾年，我們必須面對一個關鍵的問題，規範或者拆分部分GAFA(谷歌，蘋果、亞馬遜、臉書)，因為它們是浮在我們頭上的對民主從未有過的威脅”。

只有屬於社民黨的歐洲議員Lalucq逆勢而上，對推特的做法表示感謝。

廢除特朗普賬號，引起法國輿論震動，法國主要媒體亦普遍視社交網絡巨頭的相關舉措為“審查”。法國中左的『世界報』社評題為『特朗普被推特和臉書驅逐：社交網絡在放任和審查之間游移』，該報寫道，“以為解決癥狀足以治癒疾病將是錯誤的。今天，替代真相已成為民主制長期以來低估的政治武器，民主制面臨著巨大挑戰。切斷這種以謊言為食的憤怒的聲音是很誘人的。但是真正的問題是要問，為什麼有數百萬人願意相信令人難以置信的東西，只要有一點點與他們所想聽到的東西相符。”

而右翼的『費加羅報』的社評則以『特朗普被“虛擬警察”審查』為題指出：“恰恰是無篩選製造了社交網絡的強大無比，問題就在這裡，它們因此免去了媒體應承擔的編輯責任，後者必須對發表的信息和觀點負責。這一系統走到了自身邏輯的盡頭。通過單方面的決定，社交網絡加速其域外特權的終結。國家的和國際的規範已成必須。”