美國再次將古巴列入“支持恐怖主義國家”黑名單

美國特朗普政府在任期結束前九天的周一宣布，再次將古巴列入“支持恐怖主義國家”的黑名單。美國貿易代表萊特希澤呼籲拜登維持對華關稅。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社援引美國國務卿蓬佩奧周一發表的一份聲明指出，通過這一措施，美國將再次追究古巴政府的責任，並藉此向古巴發出明確的信息，卡斯特羅政權必須終止對國際恐怖主義的支持和援助。蓬佩奧並指責古巴，"不斷向國際恐怖主義行動提供支持，並向恐怖分子提供庇護。

美國於2015年奧巴馬執政時期將古巴從支持恐怖主義黑名單中除名。

特朗普政府任期最後時刻的決定，將對當選總統拜登未來與哈瓦那重新建立關係變得更加困難。

此外，蓬佩奧此前還宣布，美國將在19日，也就是拜登就職前夕，把也門"青年運動"組織列入外國恐怖組織名單。蓬佩奧表示，除了將"青年運動"列入恐怖組織名單，"青年運動"3名高級領導人也將被列為國際恐怖分子。蓬佩奧說，"青年運動"必須為諸多恐怖活動負責，他們對平民、基礎建設及商業運輸的威脅與攻擊，導致也門許多人遭殺害，也讓也門與周邊區域陷入長期衝突與不穩定局面。去年12月30日，也門第2大城亞丁的爆炸案，導致26人死亡。

另據路透社消息，美國貿易代表萊特希澤在華爾街日報周一刊出的專訪中，敦促候任總統拜登維持對中國的所有關稅，雖然這樣做會增加美國企業及消費者的負擔。 萊特希澤並建議應削弱世界貿易組織的力量，以免WTO推翻美國的政策，而且要讓美國企業更加難以移至海外，即使這會損及企業競爭力。 萊特希澤也肯定了特朗普政府對中國貿易行為採取的強硬立場。