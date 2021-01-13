人權觀察年報：疫情充分展現中國政府威權主義

國際非政府組織"人權觀察"周三發布"2021世界人權報告"。報告稱，"新冠病毒疫情充分展現中國政府的威權主義"，報告抨擊中國起初隱匿疫情、斷然嚴厲封城、拒絕國際疫情調查、監控並騷擾染疫死者親屬。

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中央社報道，人權觀察這份報告的中國篇，分別就中國在防疫、香港、新疆、打壓言論自由、大規模監控等方面，彙整中國政府迫害人權的行徑。

報告指出，中國政府起初對疫情反應遲緩，禁止公布相關訊息，低報感染病例，淡化感染嚴重性，並且否認人際傳染的可能性。當局還以"傳播謠言"拘押民眾，取締在網上談論疫情，阻止媒體報導。

報告指出，獨立報導疫情的人士張展與陳秋實等遭到逮捕，強迫非裔人士檢測是否感染，極力阻止染病死者家屬指控政府、醫院或防疫旅館涉有過失，中國在疫情初期拒絕國際調查疫情源頭，甚至不惜因此制裁發起呼籲的澳大利亞。

在香港方面，報告稱，港警陸續逮捕民主派人士，包括媒體大亨黎智英、前立法會議員李卓人和楊森等，以及81歲的大律師李柱銘。去年6月30日，中國政府繞過立法會自行實施新制定的港區國安法，剝奪民眾公正審判權利，授與警方更多橫掃一切的大權，加強管制公民社會與媒體，並削弱司法監督。

報告指出，中國政府持續消滅新疆維吾爾族及其他突厥裔穆斯林獨特身分認同，美國有線電視新聞網（CNN）調查報導發現，超過100座維吾爾傳統墓園被拆毀；根據衛星照片，新疆當局自2017年迄今興建了超過260座"巨型"拘押設施，可說是中國當局任意拘禁突厥裔穆斯林的鐵證。

有關中國當局對言論自由的箝制，報告指出，中國政府持續打壓推特中國用戶，推特本身也早被屏蔽，一名明尼蘇達大學中國大陸留學生，只因在美期間發文批評中國國家主席習近平，在2019年11月被判刑6個月。 中國當局更擴大網路審查體制，關閉中國唯一蒙古文社交媒體網站Bainu（蒙語：你好），因有蒙語人士在網站貼文抱怨，某些學校課程以漢語取代蒙語教學的政策。 另外，寧波法院以"向外國提供情報"將瑞典籍出版商桂民海判刑10年。5年前，專門出版中國政治八卦書籍的桂民海於2015年10月在泰國被強迫失蹤。

報告說，中國借應對疫情展開大規模監控，如運用"健康碼"的手機應用程式，掌握使用者日常生活的各個方面，包括遷徙自由。中國科技業者開發的各種APP、產品和工具都可能成為中國政府幹預和監控的工具。 報告指出，各國政府、公民社會團體和聯合國官員在2020年紛紛表達對中國政府侵犯人權的嚴重關切，美國政府對涉入新疆暴行的中國高官實施制裁，50 位聯合國特別程序任務負責人發布針對中國的聯合聲明，緊急呼籲"持續關注中國人權狀況"，包括召開聯合 國人權理事會特別會議，以及增設國際機制專責處理中國人權侵害。