參議院多數黨領袖麥康奈爾表示 不可能在特朗普離職前公正審判

2021年1月3日，參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾他的妻子運輸部長趙小蘭陪同下與副總統彭斯一起參加第117屆國會宣誓就職典禮。

被認為掌握特朗普能否罷黜鑰匙的核心人物—參議院共和黨領袖麥康奈爾周三表示，不可能在特朗普總統任期結束前對他進行“公正的”審判。

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美國國會眾議院剛剛通過對特朗普的彈劾案，下一步將要把此案遞交參議院審理。

共和黨目前是參議院多數黨，多數黨領袖麥康奈爾發出一則文告稱，“很簡單，在當選總統就職之前，沒有任何機會，以嚴肅而公正的方式完成對特朗普的審判”。

民主黨佔多數的眾議院剛剛以“煽動暴亂”的名義通過對特朗普的彈劾案，根據美國憲法規定，此案從今以後將交由參議院審理，即：眾議院起訴，參議院審判。

參議院少數黨領袖、民主黨人舒默稱，“特朗普作為美國歷史上第一位有兩次被彈劾污點的總統當之無愧!”

這位民主黨人補充說，即使這一次是在特朗普離開白宮之後再進行審判，“也將對他的控罪進行表決。” “如果他被判有罪，還將進行投票以阻止他再次成為總統候選人。”

在1月20日後產生的新一屆參議院，共和黨與民主黨各有50席，表決時，必須有三分之二的議員投票支持，特朗普才能被判有罪，也就是說，至少需要16-17位共和黨參議員的加持。

這時候就要看參議院共和黨領袖麥康奈爾的態度。麥康奈爾被指深謀老算，黨內非常有影響力，他可能掌握着這場針對特朗普審判的鑰匙。

他於周三稍早些時候致信參議院共和黨同僚，不排除投票罷黜特朗普。根據美國媒體報道，麥康奈爾私底下已經告訴他的親信，他不反對罷黜特朗普，他認為一則彈劾有根據，二則特朗普一旦被彈劾，可以幫助共和黨永久性地翻過特朗普的這一頁。

周三他在簡短的信中說：“我尚未作出最終決定。我希望彈劾案送到參議院後聽取法律依據後再做決定”，有些分析人士稱，麥康泰爾的意願已表露無遺。