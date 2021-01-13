巴西三期臨床試驗結果顯示 中國疫苗有效率只有50.38%

2021年1月12日，巴西聖保羅Butantan生物醫學研究生產中心的工作人員正在向瓶子里灌裝科興疫苗試劑。

巴西星期二公布了中國科興疫苗第三期臨床試驗結果，中國科興生物公司研發的新冠疫苗的整體有效率只有50.38%。比上星期公布的初始結果降低了將近30個百分點。

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負責巴西疫苗研製和臨床試驗的聖保羅市布坦坦研究所 (Instituto Butantan) 周二宣布了這一結果。

根據這一最終實驗結果，科興生物公司的新冠疫苗符合世界衛生組織規定的疫苗有效率必須超過50%的最低條件，但是這一疫苗的有效率遠低於美國輝瑞與德國生物技術開發的疫苗，其有效率為95%，美國莫德納研發的疫苗有效率為94.1%。

布坦坦研究所上星期已宣布，星期二重申，對12508志願者參加的實驗顯示，科興疫苗對輕症病例提供78%的保護，對阻止重症的有效保護率繼續是100%。

該款疫苗整體有效率雖然只有50.38%，但布坦坦研究所指出它符合巴西的需要，該款疫苗將在巴西生產，可儲存在攝氏2度到攝氏8度的溫度下。

上周五，布坦坦研究所已向巴西國家衛生監督署提出科興疫苗上市申請。同時提出申請的還包括阿斯利康公司和牛津大學研發的疫苗。

巴西共有兩億一千二百萬人，死於新冠病毒的人已超過20萬3千人，確診800萬人。