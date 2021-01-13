特朗普呼籲"所有美國民眾保持冷靜 避免暴力"

美國國會6日遭到特朗普支持者闖入大肆破壞，造成包括一名國會警察在內的5人喪生、多人受傷。特朗普被指需為這起暴力事件負責。而美國國會周三正對此進行彈劾辯論。 特朗普周三在一份簡短的聲明中表示，"我請求你們，不要有暴力，不要有違法及破壞行為"。特朗普補充說，"這(暴力）不是我們的立場，也不是美國的立場"。特朗普在聲明中說，"我呼籲所有每美國人協助環節緊張局勢"。 在上周美國國會暴力事件後，聯邦調查局警告，有人計畫在20日新任總統拜登就職典禮前，在華盛頓以及全美50州首府發動武裝抗議。 為應對就職典禮可能發生的事端，特朗普日前宣布哥倫比亞特區進入緊急狀態，時間持續到24日。美國國土安全部也透過聲明表示，指示特勤局將就職典禮國安特別安全事件行動從原先的19日提前到周三啟動。 此外，美國國防部國民警衛隊日前也表示，已批准出動1萬5000名民兵，維護就職典禮安全。目前已有6200名民兵部署在華盛頓，周末之前將出動總數1萬兵力，在就職典禮前再出動5000人。這些民兵屆時將配備鎮暴裝備和武器。 華盛頓警察局周三表示，將再增派5000名民兵，使就職典禮前後進駐華盛頓的民兵人數將達到2萬名。 美國國會民主黨佔多數的眾議院周三辯論有關總統特朗普彈劾議案。眾議院議長、多數黨領袖佩洛西表示，"特朗普煽動叛亂，對美國明顯構成即時的危險，必須對他進行彈劾"。不過，共和黨眾議員萊斯科質疑民主黨，在特朗普只剩一周的任期提出彈劾的用意。他提出，參議院難以在短時間通過彈劾議案，加上特朗普已經同意在下周將權力和平移交給候任總統拜登。他認我目前是全美各界團結的時刻。 美國國會眾議院辯論彈劾總統特朗普決議如果獲得通過，將會在本周轉交參議院。參議院議長麥康奈爾周三表示，他本人還沒有做出最後的決定。又消息稱，麥康奈爾透過辦公室在社交媒體帖文，表明不會引用緊急權力在本周審議彈劾議案。如果按正常程序，參議院到本月19日才復會，距特朗普離任只有一天，意味特朗普在任期完成前被國會罷免機會渺茫。

隨着美國全國各地的新抗議活動臨近，美國總統特朗普周三發出呼籲，他呼籲"所有美國民眾保持冷靜，避免暴力"。而美國國會民主黨佔多數的眾議院周三表決有關總統特朗普彈劾議案。

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美國國會6日遭到特朗普支持者闖入大肆破壞，造成包括一名國會警察在內的5人喪生、多人受傷。特朗普被指需為這起暴力事件負責。而美國國會周三正對此進行彈劾辯論。

特朗普周三在一份簡短的聲明中表示，"我請求你們，不要有暴力，不要有違法及破壞行為"。特朗普補充說，"這(暴力）不是我們的立場，也不是美國的立場"。特朗普在聲明中說，"我呼籲所有美國人協助緩解緊張局勢"。

在上周美國國會暴力事件後，聯邦調查局警告，有人計畫在20日新任總統拜登就職典禮前，在華盛頓以及全美50州首府發動武裝抗議。

為應對就職典禮可能發生的事端，特朗普日前宣布哥倫比亞特區進入緊急狀態，時間持續到24日。美國國土安全部也透過聲明表示，指示特勤局將就職典禮國安特別安全事件行動從原先的19日提前到周三啟動。

此外，美國國防部國民警衛隊日前也表示，已批准出動1萬5000名民兵，維護就職典禮安全。目前已有6200名民兵部署在華盛頓，周末之前將出動總數1萬兵力，在就職典禮前再出動5000人。這些民兵屆時將配備鎮暴裝備和武器。 華盛頓警察局周三表示，將再增派5000名民兵，使就職典禮前後進駐華盛頓的民兵人數將達到2萬名。

美國國會民主黨佔多數的眾議院周三辯論有關總統特朗普彈劾議案。眾議院議長、多數黨領袖佩洛西表示，"特朗普煽動叛亂，對美國明顯構成即時的危險，必須對他進行彈劾"。

不過，共和黨眾議員萊斯科質疑民主黨，在特朗普只剩一周的任期提出彈劾的用意。他提出，參議院難以在短時間通過彈劾議案，加上特朗普已經同意在下周將權力和平移交給候任總統拜登。他認為目前是全美各界團結的時刻。

美國國會眾議院辯論彈劾總統特朗普決議如果獲得通過，將會在本周轉交參議院。

參議院議長麥康奈爾周三表示，他本人還沒有做出最後的決定。