特朗普彈劾案過關 華盛頓氣氛緊張

在距離總統任期終結只有一周之際，特朗普周三遭遇第二次彈劾。眾議院議長、民主黨人佩洛西在國會辯論會上指控特朗普對民主構成“即刻且明顯的危險”，稍早些時候，鑒於有可能爆發新的示威，特朗普發表聲明呼籲不要有任何形式的暴力、違法或破壞行為。

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民主黨佔多數的美國國會眾議院周三以232票對197票，通過針對特朗普總統的彈劾案。

在發生衝擊國會暴力事件一周，距離當選總統拜登就職大典還有七天之時，特朗普發表聲明，“鑒於有報道稱會有更多示威，我敦促不要出現暴力，不要違法，不要做任何形式的破壞。這不是我所主張的，也不是美國所主張的。我呼籲所有美國人幫助緩和緊張局勢，平息情緒。”

也許他的聲明來得太晚，眾議院議長佩洛西剛剛指控第四十五屆美國總統特朗普“煽動了這場叛亂，這場針對我們國家的武裝叛亂”。“他必須離開，他對我們所愛的國家構成明顯而立即的危險”。

法新社報道，“國會審議特朗普總統彈劾案之際，華盛頓氣氛緊張”。聯邦首都已處於嚴密警戒之下，面目全非。數百名預備軍人在國會內部度過一夜，市中心豎起了水泥障礙物，封堵市中心主要通道，巨大的金屬柵欄圍護着包括白宮在內的聯邦政府大樓。國民衛隊隨處可見。

兩小時辯論後對特朗普的彈劾起訴開始投票，果如所料，民主黨控制的眾議院以多數投票通過啟動針對現任總統的彈劾進程。特朗普由此成為美國歷史上首位連續兩次被彈劾的美國總統。

唯一的區別是，一年多前的第一次彈劾表決，國會沒有得到共和黨議員一票支持，這一次，已有10位共和黨眾議員加入了彈劾特朗普總統的行列。他們中間，眾議院少數黨領袖之一、前總統切尼的女兒麗茲.切尼引人注目。她說，如果沒有總統的支持，就不會發生後來的這一切。

但是，多數共和黨議員投了反對票，共和黨眾議員、少數黨黨鞭斯卡里斯辯論時表示，他反對這次倉促 推動的，沒有聽證的彈劾程序。他說，“參議院在拜登就職之前都不會對彈劾進行審理，彈劾只會分裂國家，而國家現在需要的是癒合。”眾議院共和黨領袖麥卡錫表示特朗普應對國會攻擊案“承擔責任”，但他認為“在這麼短的時間內對總統進行彈劾將會是一個錯誤”。他認為，“沒有完成任何調查，沒有舉行任何聽證，更重要的是，參議院已經確認了，在當選總統拜登宣誓之前不會開始審判”。他認為此刻表決的結果將會進一步分裂美國，加劇黨派分裂。

現在，眾議院一錘定音，彈劾案將遞交參議院，按照美國憲法規定，眾議院負責起訴總統，而審判總統的是參議院，如果參議院三分之二的議員投票支持彈劾案，總統就被罷黜。上一次，針對特朗普的彈劾案到了共和黨控制的參議院後流產，然而這一次，情形相當嚴重。

關鍵是共和黨大佬，參議院領袖麥康奈爾的態度。他於周三致信參議院共和黨同僚，不排除投票罷黜特朗普。根據美國媒體報道，麥康奈爾私底下已經告訴他的親信，他不反對罷黜特朗普，他認為一則彈劾有根據，二則特朗普一旦被彈劾，可以幫助共和黨永久性地翻過特朗普的這一頁。

周三他在簡短的信中說：“我尚未作出最終決定。我希望彈劾案送到參議院後聽取法律依據後再做決定”，在有些分析人士看來，麥康泰爾的意願其實已表露無遺。

老牌共和黨人麥康奈爾深謀老算，黨內非常有影響力，他可能掌握着這場針對特朗普審判的鑰匙。

特朗普已經避免了另外一場罷黜危險，他的副總統彭斯早些時候拒絕了國會民主黨人的要求，拒絕援引憲法第25條，宣布特朗普總統已不能有效履職。

彭斯已經勉為其難。他在致眾議院議長佩洛西的信中這樣陳述：無意援引第25憲法修正案，理由是，這樣做既不符合國家利益，也有違於憲法，並開啟一個可怕的先例。他強調，相關憲法修正案只有在總統因健康或精神原因不具備履政能力時才適用，而不能作為懲罰手段。

參議院現在將決定特朗普的命運，或者說，是他的同黨，共和黨參議員將決定他的命運。參議院罷黜特朗普，需要至少16位共和黨參議員投票支持。